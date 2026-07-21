Я визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні був ще ряд зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти, командувачем оперативного угрупування «Схід» Віктором Ніколюком. Фактично з усіма рівнями вищих командирів армії та загалом Сил оборони та безпеки України ми говорили і бачимо загальну позицію. Апостол, Редіс, Білецький, Горбатюк, Оболєнський, Бровді та інші – з багатьма говорив. Усі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані.

Перше. Я визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України.

Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Друге. Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко.

Третє – максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях.

Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара й інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на Ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.

Пʼяте. Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки «Альфи» говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволяли примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше.

Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному результативному підрозділу. Я дякую кожному, хто дбає про нашу державу, хто дбає про наші національні інтереси як про себе самого.

Слава Україні!