Президент обговорив із Послом США при НАТО результати саміту в Анкарі та подальшу оборонну співпрацю з Америкою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Послом США при НАТО Метью Вітакером.

Обговорили результати саміту НАТО в Анкарі, зокрема важливі рішення для захисту українського неба та їх реалізацію. Насамперед ідеться про домовленості щодо ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

«Я думаю, що це був дуже успішний саміт, і під час візиту ми обговорили багато різних питань. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за велику підтримку з вашого боку», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський поінформував Метью Вітакера про ситуацію на полі бою.

«Кожного дня нашим воїнам складно, звісно, і це зрозуміло. Але ініціатива не в руках росіян, і я думаю, що це добре», – зазначив Глава держави.

Говорили й про роботу над майбутньою угодою у форматі Drone Deal між Україною та Сполученими Штатами і вже підписані документи, які наближають до Drone Deal. Важливо, що зараз є можливість відправляти українські дрони до США для випробувань.

Президент також подякував Метью Вітакеру за його внесок у реалізацію програми PURL, яка дуже допомагає Україні отримувати необхідні засоби для захисту неба.

«PURL – це дуже великий успіх. Це було створено Президентом Трампом рік тому, він просив мене координувати це. Я думаю, що ми вийшли вже на майже 8 мільярдів доларів. Це американське спорядження, яке було оплачене європейськими коштами. І саме так ця програма і закладалася. Програма має розвиватися і бути ще більш успішною, щоб вам допомогти», – наголосив Посол США при НАТО.

Володимир Зеленський вручив орден «За заслуги» III ступеня командувачу Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці – Україна генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду, який також був присутній на зустрічі, та подякував за підтримку.