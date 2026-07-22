Ірландія надасть Україні новий пакет підтримки на 125 мільйонів євро – результати зустрічі Володимира Зеленського та Міхола Мартіна

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, під час якої голова ірландського уряду оголосив про новий пакет підтримки на 125 мільйонів євро.

«Ми цінуємо, що в час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут із нами, з Україною, ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається, ви знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя. Російські удари не припиняються жодного дня», – зазначив Глава держави.

Лідери обговорили загрози та реальні виклики, які є напередодні осені: підготовку російським очільником нових ударів по Україні, додаткової мобілізації та розширення війни.

Крім того, детально говорили про санкційну політику проти Росії. Володимир Зеленський подякував кожному європейському лідеру, який зробив можливим ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

«Сьогодні Міхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакета санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами – поза межами Європейського Союзу, – щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів: синхронізація санкцій має велике значення», – сказав Глава держави.

Окреме питання обговорення – схеми та ланцюги постачання для російської воєнної промисловості. За словами Володимира Зеленського, це, зокрема, стосується виробництва компонентів для ракет, бойової авіації та інших засобів з алюмінію.

«Вдячний за розуміння цієї загрози. Важливо, щоб були відповідні кроки й щоб російська війна ні в чому не мала підтримки», – наголосив Президент.

Ішлося й про можливість зупинки європейського фінансування для тих організацій, які допускають участь російських спортсменів під російським прапором у міжнародних турнірах, адже більшість цих спортсменів підтримує війну та пов’язана з російською армією.

Детальна увага – процесу євроінтеграції України та відкриттю решти чотирьох переговорних кластерів.

«Цю роботу варто вести активно, щоб справді відчувалося, що посилення Європейського Союзу, наша європейська інтеграція є безпековим питанням для всіх, не тільки для нас – для всіх у Європі», – зазначив Глава держави.

Прем’єр-міністр Ірландії наголосив, що уряд і парламент України працюють над упровадженням необхідних реформ попри неймовірні виклики, і це заслуговує на високу оцінку.

«Ми переконані, що всі європейські країни, які демонструють відданість нашим цінностям і відповідають встановленим критеріям, повинні мати право приєднатися до Європейського Союзу та користуватися тими ж перевагами, які мала Ірландія протягом останніх 50 років. Підтримка України та її кандидатства є одним із головних пріоритетів нашого головування у Європейському Союзі», – сказав він.

Президент поінформував Прем’єр-міністра Ірландії про дипломатичні зусилля для завершення війни та розмову з американськими партнерами про спільні кроки, які можуть допомогти зупинити російську агресію.

«Але поки війна триває, російські удари тривають, ключовий пріоритет для нас – це протиповітряна оборона. Безумовно, це ракети передусім, і, безумовно, для “петріотів”, ракети для інших систем ППО, також наша спільна робота з Європою та всіма партнерами в рамках оборонних виробництв – тут потрібен ще більший темп», – наголосив Володимир Зеленський.

