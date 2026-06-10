План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні підписав указ про встановлення нового спеціального дня – Дня Сил безпілотних систем. Відтепер щорічно це 11 червня. День нашої поваги й нашої вдячності СБС. Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важкодосяжні й вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки – російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС іще посилювати. Я дякую вам, воїни! Та всім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно та злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні.

Була доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключових напрямках. Звісно, детально обговорили мідлстрайки, і дипстрайки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко. Уражений воєнний завод у Чебоксарах – 900 кілометрів від України, і це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об’єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і в Чорноморському регіоні. Збройні Сили України, СБУ, розвідка – усім, хто долучений, дякую!

Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів на передовій: позиції сильні, і завдання виконуються. Особливо частини ДШВ: 95-та, 80-та, 79-та бригада. Дякую вам! Четверта, 12-та й 14-та бригади Нацгвардії України – дякую! Сто пʼятдесят пʼята механізована, 25-та повітрянодесантна, 425-й штурмовий полк і кожен із підрозділів СБС – дякую вам!

Детально говорили сьогодні також із нашою дипломатичною командою. Перше, дуже важливо виконання домовленостей із партнерами. Зараз був продуктивний саміт NB8 та Україна, E3 та Україна. Партнери готові допомагати, і зокрема ППО. Саме ППО, енергетика, активізація дипломатії – це три пріоритети України. Очікую, що все, про що ми домовились, уже на виконанні в наших відповідних команд: МЗС, Міністерства оборони України та Офісу Президента. Готуємося також до надважливих самітів літа – саміт ЄС, саміт Групи семи й саміт НАТО. Кожен із цих майданчиків має бути результативним для України, ми готуємо рішення. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!