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Олена Зеленська взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда в Естонії

9 червня 2026 року - 19:42

Олена Зеленська взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда в Естонії

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті українського аудіогіда в Музеї окупацій та свободи Vabamu.

Це найбільший приватний неприбутковий музей Естонії. Він зберігає пам’ять про радянську й нацистську окупації Естонії: сорок тисяч предметів, фотографій, листів і документів; серед експонатів – особисті речі депортованих, предмети, виготовлені в таборах ГУЛАГу, листи й записи на березовій корі, а також матеріали, присвячені діяльності руху опору та боротьбі за незалежність Естонії. Засновниця музею, лікарка та меценатка Ольга Кістлер-Рітсо, народилася в 1920 році в Києві. 

«Дуже важливе місце й дуже зрозуміле Україні та українцям, адже ми пройшли той самий шлях, зазнали тих самих репресій і боролися з тими самими поневолювачами. Тому вдячна всім причетним, що музей долучається до великої родини українських аудіогідів у найцікавіших місцях планети, яка налічує тепер уже 117 пам’яток у 59 країнах», – зазначила Олена Зеленська.

Першими україномовну екскурсію прослухали представники української спільноти Естонії.

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