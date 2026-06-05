Заява Президента України під час спільного з лідерами країн Північної Європи та Балтії спілкування з медіа

Дуже дякую!

Дорогі друзі, шановні журналісти!

Хочу подякувати Естонії за проведення цього саміту, за те, що сьогодні приймаєте мене разом із моєю дружиною, з першою леді, з усією нашою командою. Як завжди, формат NB8 є дуже практичним. Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не окремо. Саме цього ми досягаємо в усіх наших форматах. У неділю відбулася зустріч у форматі Україна – E3. Сьогодні – Україна – NB8. Ще раз дякую за цю можливість, пане Прем’єр-міністре. Крім того, ми підтримуємо постійний контакт зі Сполученими Штатами. Ми разом готуємося до майбутніх самітів ЄС і НАТО, а також до зустрічей у межах саміту G7. Усе це може забезпечити реальні результати. Як сьогодні, під час нашої зустрічі, сказав один із партнерів, Європа не може захистити себе без України, а це означає, що Україна має бути в НАТО. І я дякую всім партнерам за визнання цього.

Є три ключові пріоритети.

Перший – зробити дипломатію активнішою. Сьогодні ми обговорили, як цього досягти.

Другий – забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильнішою. Я вдячний усім країнам, які роблять внесок у нашу програму PURL. Доки Європа не матиме достатнього рівня виробництва засобів ППО та антибалістики, дуже важливо й далі підтримувати програму PURL. І, звичайно, ми також обговорили наші європейські рішення та нашу спільну роботу для збільшення спроможностей протиповітряної оборони, створення європейських антибалістичних систем і розширення виробництва тут, у Європі.

І третій. Незабаром відбудуться важливі зустрічі Європейського Союзу, і я дякую всім, кожному партнеру, за підтримку нас, за підтримку України. Час відкрити всі кластери. Усе готово, і немає жодної причини зволікати.

Я також вдячний нашим партнерам за готовність і надалі посилювати санкції проти Росії. Це важливо. Росія має завершити свою війну, і лише тиск може допомогти цього досягти.

Дякую.