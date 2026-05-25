Звернення Президента до учасників IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність»

Шановні гості саміту, шановні друзі України!

Шановні представники наших українських громад, шановні урядовці!

Радий усіх бачити і радий, що живе цей наш із вами формат – Саміт міст та регіонів.

За час повномасштабної війни ми створили різні формати – це правда – взаємодії з нашими партнерами. І цей формат горизонтальної взаємодії – між громадами та містами, між регіональними владами й за участі урядовців – один із найбільш показових. Формат, який демонструє дуже чітко, як влаштоване життя у Європі й чому наш захист у війні здобув таку широку, таку глобальну підтримку. Ми ніколи не покладалися тільки на відносини між лідерами країн і тільки на думки та рішення цього рівня лідерів. Для нас завжди було дуже важливим, що думають суспільства, – суспільства думають про те, що відбувається, і чи відчувають звичайні люди, заради чого ми боремося в широкому сенсі, чи відчувають вони, за що ми боремося тут, в Україні, і що загрожує іншим, якщо Україна не витримала б. І це відчуття спільної загрози та спільного завдання захистити життя і наш європейський вибір, європейський спосіб життя – це відчуття об’єднало і лідерів країн, і багатьох інших політичних лідерів у країнах-партнерах, громадських лідерів, бізнес-спільноту, медійників та культурних діячів. А головне – з нами були і є думки справді мільйонів людей у різних країнах, у різних частинах світу, але передусім у Європі, бо це війна Росії у Європі проти України та проти Європи. З нами були і є думки мільйонів людей, які від перших хвилин цієї російської агресії відчули всю її несправедливість і наглість та вирішили, що Росію треба зупинити. Саме це рішення людей стало основою багатьох рішень лідерів країн, парламентів, бізнесів про підтримку України, нашого захисту, нашого народу. І це одна з ключових складових того, як нам вдається попри все захищати наші міста й села, наше життя, захищати нашу незалежність. А саме – завдяки спільності наших відчуттів із багатьма людьми світу й конкретно європейських країн, які свою свободу та незалежність цінують і саме тому допомагають нам захищати свободу й незалежність України.

Сьогодні тут, на саміті, представники багатьох країн, партнерських, дружніх країн, – представники Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, балтійських наших друзів – Латвії, Естонії та Литви, Угорщини – сьогодні тут мер Будапешта, столиці, і сподіваюся, що ми обов’язково вирівняємо відносини між нашими країнами. Я впевнений у цьому. Це для всіх дуже важливо і в нашому регіоні, і ми бачимо – у Європі загалом. Тут із нами зараз також представники Швеції, Чехії, Словаччини. Вперше в такому нашому форматі – представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Так цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлано. Також у нас наші друзі – представники Бельгії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Словенії, Молдови, Північної Македонії, Швейцарії. Дуже багато друзів. Я хочу, щоб уся Україна поаплодувала нашим партнерам, які сьогодні саме тут. Дякую.

Більшість із вас абсолютно чітко розуміє та відчуває, що означає вислів «За нашу і вашу свободу». Саме так ми зараз захищаємося вдома, в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших у нашій Європі, саме так живе весь вільний світ – завдяки готовності інших прийти на допомогу захисту того одного, проти кого несправедливі удари та загарбницькі війни.

Я дякую вам, що ви у своїх громадах робите все, щоб свобода була сильною і щоб зв’язки з громадами інших країн теж були сильними. Дякую вам за всю підтримку України та наших людей – і тут, в Україні, і тих українців, які знайшли прихисток у ваших громадах. Зараз кожен із нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знову погрожують нам ударами, знову не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь і погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі.

Треба й надалі бути стійкими, дуже сильними та пам’ятати, що від наших рішень, від спільності наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо й надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо й надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах. Я вдячний Гданську та Польщі за змістовну підготовку на цей червень формату URC – конференції з відновлення України. І важливо, щоб зустрічі в Гданську дали реальні результати для відбудови тут, в Україні, та залучення європейського бізнесу до відносин з Україною, з українським бізнесом. Будуть на конференції широко представлені й наші громади, і я сподіваюся, що й ви всі долучитеся.

Важливий елемент сьогодні про ініціативу наших регіонів – України й нашої частини Європи – про Карпатську інтеграційну ініціативу. Зараз розвиваємо цей формат і готуємо міжнародний форум Карпатського макрорегіону. Вдячний кожному учаснику за спільну роботу, щоб цей наш формат теж був і став дієвим.

І, будь ласка, пам’ятаємо: все тримається на людях. Україні надзвичайно допомагає відчувати, що ми у своєму захисті не наодинці. Люди й у вас у країнах, і в нас, в Україні, мають відчувати й надалі, що зло не виграє. І ми будемо дуже вам вдячними й надалі за кожен проєкт, спільний проєкт, за кожне сильне рішення, за кожен важливий крок, який допомагатиме нашій обороні, захисту наших міст і сіл від російських обстрілів, за вашу участь у відбудові України. Будь ласка, будьте й надалі дієвими. Доля нашої і вашої свободи визначається тут, в Україні, у цій війні, у тому, яка система тут виграє – наша з вами європейська чи московська. Обов’язково маємо захистити нашу незалежність і наших людей, нашу Україну, а значить, і нашу Європу.

Слава Україні!