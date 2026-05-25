Ми намагаємося прискорити роботу у Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті в достатньому обсязі – звернення Президента
25 травня 2026 року - 19:59

Президент привітав воїнів Сил спеціальних операцій із 10-ю річницею створення ССО та відзначив їх державними нагородами

27 травня 2026 року - 15:45

Олена Зеленська в межах тижня безбар’єрності відвідала прем’єру вистави «Театру Ветеранів»

27 травня 2026 року - 13:20

Українці завжди потрібні вдома, потрібні своїм рідним та батьківщині – Президент під час участі в ток-шоу «Вдома краще!»

26 травня 2026 року - 21:03

У Києві Президент зустрівся зі Світланою Тихановською

26 травня 2026 року - 15:49

Участь Президента у IV Міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність»
26 травня 2026 року - 14:48

Олена Зеленська в межах тижня безбар’єрності відвідала прем’єру вистави «Театру Ветеранів»

Перша леді України Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, віцепрем'єр-міністеркою з питань гуманітарної політики – міністеркою культури України Тетяною Бережною та міністрами відвідала спектакль «Енеїда» від «Театру Ветеранів» – унікального проєкту відділу комунікацій командування Сил ТрО ЗСУ й «Театру Драматургів».

Цей проєкт поєднує психологічну реабілітацію та творчу реалізацію для ветеранів, які пережили травматичний досвід. Ветеранів навчають професійно писати п’єси й розповідати власні історії через театр, а також допомагають їм інтегруватися в суспільство.

«В “Енеїді” “Театру Ветеранів” на сцені – сучасні козаки. Всі вони пройшли нелегкий шлях. І гра на сцені допомагає їм переосмислити воєнний досвід і знайти нові перспективи», – зазначила Олена Зеленська. 

Основна ідея проєкту – через тілесну пластику, слово та музику відкрити шлях до внутрішнього зцілення та самовираження.

Перша леді подякувала за професійну та яскраву виставу й наголосила, що творчість та особиста участь у ній здатні зцілити багато травм.

«Не тільки в тиждень безбарʼєрності, а щодня, цілорічно маємо пам’ятати про це й робити мистецтво доступним для всіх і для себе самих», – підсумувала дружина Президента.

