Олена Зеленська в межах тижня безбар’єрності відвідала прем’єру вистави «Театру Ветеранів»

Перша леді України Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, віцепрем'єр-міністеркою з питань гуманітарної політики – міністеркою культури України Тетяною Бережною та міністрами відвідала спектакль «Енеїда» від «Театру Ветеранів» – унікального проєкту відділу комунікацій командування Сил ТрО ЗСУ й «Театру Драматургів».

Цей проєкт поєднує психологічну реабілітацію та творчу реалізацію для ветеранів, які пережили травматичний досвід. Ветеранів навчають професійно писати п’єси й розповідати власні історії через театр, а також допомагають їм інтегруватися в суспільство.

«В “Енеїді” “Театру Ветеранів” на сцені – сучасні козаки. Всі вони пройшли нелегкий шлях. І гра на сцені допомагає їм переосмислити воєнний досвід і знайти нові перспективи», – зазначила Олена Зеленська.

Основна ідея проєкту – через тілесну пластику, слово та музику відкрити шлях до внутрішнього зцілення та самовираження.

Перша леді подякувала за професійну та яскраву виставу й наголосила, що творчість та особиста участь у ній здатні зцілити багато травм.

«Не тільки в тиждень безбарʼєрності, а щодня, цілорічно маємо пам’ятати про це й робити мистецтво доступним для всіх і для себе самих», – підсумувала дружина Президента.