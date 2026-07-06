Санкції проти Росії, дипломатична робота та підтримка України в Конгресі: Володимир Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом.

Глава держави подякував США за всю підтримку України від початку повномасштабної російської агресії, за системи ППО, які врятували тисячі життів, та програму PURL.

Володимир Зеленський відзначив домовленості, досягнуті під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом в Анкарі, які ще більше посилять Україну в захисті життів. Зокрема, мова про політичне рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво Patriot.

Президент поінформував про постійні російські атаки на наші міста і термінову потребу в більшій кількості антибалістичних ракет. Сенатор відзначив мужність Українського народу та запевнив у подальшій підтримці України з боку Конгресу.

Під час зустрічі обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни, збільшення санкційного тиску на Росію та на всіх, хто підтримує її війну. Сенатор поінформував про роботу над відповідним законопроєктом. За його словами, зараз правильний момент, щоб рухатися далі, бо успіхи України на полі бою потрібно доповнювати правильним тиском.