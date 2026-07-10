Підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну — звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії: бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також обʼєктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність.

Добре йде операція і Служби безпеки України по далекобійних санкціях. Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, – на території Росії.

Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб іще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений.

Друге за цей день. Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань. Проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни.

Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку.

Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день, кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини – Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано – дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, – будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси.

Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність.

Слава Україні!