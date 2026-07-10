Президент обговорив із почесним головою Комітету закордонних справ Палати представників результати саміту НАТО та співпрацю зі США

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із почесним головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майклом Макколом.

Глава держави подякував за двопартійну підтримку та увагу до України.

Майкл Маккол привітав Україну з успішним для неї самітом НАТО в Анкарі, зокрема з важливими рішеннями для захисту українського неба. Конгресмен наголосив, що балістика є однією з найбільших загроз, які йдуть від Росії.

Президент поінформував про результати зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом в Анкарі.

«Дійсно, саміт був для нас успіхом. Я сподіваюся, що це триватиме. І ліцензії на майбутні системи Patriot в Україні – для нас це дуже важливо. Звичайно, це дає сигнал насамперед нашим людям, що ми можемо бути в безпеці. Але ми розуміємо, що це шлях не дуже короткий. У нас є близько 500 технологічних компаній в Україні, і десятки з них дуже сильні. Я сподіваюся, що вони зможуть зробити це якомога швидше. Якщо ми ці ліцензії отримаємо якомога швидше», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, російські атаки на цивільну інфраструктуру України та наших людей, а також українські далекобійні відповіді, наслідки яких є відчутними для агресора. Володимир Зеленський зауважив, що Україна завдає далекобійних санкцій на відстані понад 2500 км від свого кордону. Зараз по всій Росії дефіцит пального, їхня економіка зазнає великих збитків, і дедалі більше росіян цим незадоволені.

«Ми дуже вражені вашим народом. Те, що ви зробили з дроновими технологіями, дуже вражає», – зазначив Майкл Маккол.

Президент розповів про роботу над майбутньою угодою у форматі Drone Deal між Україною та США, що стане вагомим внеском у посилення оборонної співпраці між країнами. Важливо, що американська сторона вже випробовує певні українські дрони і є позитивний фідбек.

Також приділили увагу посиленню санкційного тиску на РФ. Майкл Маккол розповів Президенту про зустріч з українськими експертами щодо санкцій, яку його делегація провела під час візиту. Відповідні напрацювання він та його команда опрацюють у Вашингтоні.

Президент вручив Майклу Макколу орден «За заслуги» ІІ ступеня та орден «За заслуги» ІІІ ступеня – засновнику і голові ради директорів інвестиційної компанії Magellan Investment Holdings Рону Вахіду, який також був присутній під час зустрічі.