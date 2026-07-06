Фундація Олени Зеленської розширила підтримку інклюзивного «Космотабору»: цього року проєкт охопив три міста

Перша леді України Олена Зеленська відвідала інклюзивний літній «Космотабір» у Києві. Уже дев’ятий рік цей проєкт є безбар’єрним простором для відпочинку, розвитку та психосоціальної підтримки дітей і підлітків.

«Такі інклюзивні простори дають дітям значно більше, ніж відпочинок. Тут вони знаходять друзів, відкривають нові можливості, вчаться взаємодіяти й відчувають, що їх приймають такими, якими вони є.

Для Фундації Олени Зеленської важливо, щоб безбар’єрність була не лише принципом, а й щоденною реальністю у навчанні, дозвіллі та спілкуванні. Особливо цінно, що цього року цей досвід став доступним ще більшій кількості дітей завдяки масштабуванню проєкту», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента поспілкувалася з дітьми, кураторами та волонтерами, а також долучилася до активностей табору. За словами команди «Космотабору», за кілька тижнів перебування тут діти стають упевненішими, спокійнішими, більше довіряють собі та іншим.

Цьогоріч у Києві «Космотабір» об’єднав 100 дітей. Серед них діти зі складними порушеннями розвитку, їхні брати та сестри, діти з паліативним статусом, діти, які втратили батьків на війні, діти під опікою та діти, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Фундація Олени Зеленської підтримує «Космотабір» уже другий рік. У 2025 році Фундація вперше профінансувала проєкт, що дало можливість провести інклюзивний кемп для майже 100 дітей. Цього року підтримку продовжили в межах проєкту молодіжних просторів «12–21» за фінансової підтримки Фонду Говарда Баффетта. Завдяки цьому «Космотабір» уперше масштабувався за межі Києва: інклюзивні табори чекатимуть на відвідувачів також у Коломиї та Кременчуці. Загалом цього літа проєкт охопить 160 дітей у трьох містах.

«Космотабір» працює за інклюзивною моделлю, що передбачає поділ учасників на невеликі групи, по 12–15 дітей. З кожною групою працюють куратори та особисті помічники для дітей, які цього потребують. Програма табору поєднує майстер-класи, ігри, квести, творчі заняття та інші спільні активності.

«Ми раді вже вдев’яте створювати табір, де у дитинства немає інвалідності. Щороку ми відчуваємо великий запит від батьків на простір, де їхні діти можуть просто відпочивати, гратися, пробувати нове та заводити друзів», – зазначила керівниця ГО «Бачити серцем» Олеся Яскевич, яка реалізує цей проєкт.