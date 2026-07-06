Захист дітей від вербування в мережі: Олена Зеленська поділилася досвідом України в умовах гібридних загроз

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у круглому столі «Діти, технології та безпека: захист наступного покоління», що відбувся під час саміту НАТО в Анкарі.

«Поки ми тримаємо оборону від російського нападу, росіяни онлайн намагаються вербувати наших дітей для тероризму. Найчастіше все починається у звичних для будь-якої дитини місцях: Telegram, TikTok, Instagram, в іграх на кшталт Roblox чи Discord, у які грають мільйони дітей по всьому світу. Лише за останні два роки наші правоохоронці викрили 325 таких випадків. За кожною цифрою – чиясь дитина. Найменшій було 11 років: хлопчик за завданням з інтернету намагався підпалити автівку українського воїна», – розповіла Олена Зеленська.

Дружина Президента наголосила, що Україна готова ділитися досвідом протидії цій загрозі. За словами першої леді, Служба безпеки України та Національна поліція проводять лекції у школах щодо небезпеки й методів вербування, Міністерство цифрової трансформації інтегрує цифрову гігієну у шкільну програму. Також є чат-бот, куди дитина може повідомити про підозрілу людину з інтернету.

«Але головний висновок простий: кожній дитині потрібне коло довіри – дорослі, до яких захочеться прийти в підозрілій ситуації. Тому в Україні ми також будуємо “трикутник безпеки”: вчитель, батьки, дитина. Бо профілактика вербування починається не з технологій, а з дорослого, який вчасно помітив, що дитині самотньо», – сказала Олена Зеленська.

В Анкарі дружина Президента разом із міністеркою сім’ї та соціальних послуг Турецької Республіки Махінур Оздемір Гьокташ також відвідала вихованців одеського спеціалізованого будинку дитини «Сонечко»: дітей та їхніх вихователів евакуювали до Туреччини в листопаді 2022 року.

Дітям надали комфортні умови для життя, навчання та реабілітації у спеціально створеному дитячому будинку. Усі витрати взяла на себе турецька сторона.

Упродовж 2022–2026 років органи соціального захисту ухвалили рішення про встановлення опіки над 29 вихованцями з можливістю подальшого усиновлення. Завдяки цьому дітей повернули в Україну, де вони возз'єдналися з новими сім'ями.

Зараз у дитячому будинку залишаються п’ять дітей-сиріт і чотири особи персоналу, що їх супроводжує. Перша леді поспілкувалася з дітьми та вихователями.

«Вдячна, що в ці тяжкі для України роки в житті цих дітей є гостинна й турботлива Туреччина, яка вберегла їх від небезпек російської війни та дає нам шанс створити для них краще майбутнє», – сказала Олена Зеленська.