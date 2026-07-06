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Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента
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Постачання винищувачів Gripen і зміцнення української ППО: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції

8 липня 2026 року - 21:20

Постачання винищувачів Gripen і зміцнення української ППО: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави поінформував про наслідки російських атак на українські міста й громади. Володимир Зеленський розповів про потреби в антибалістичних ракетах. Лідери обговорили роботу над створенням європейської антибалістичної системи.

Президент подякував Швеції за участь у програмі PURL. Глава держави наголосив: важливо, щоб наша країна одержала весь запланований обсяг підтримки від партнерів на цей рік.

Детальна увага – посиленню української бойової авіації. Президент і Прем’єр-міністр відзначили, що підписана в Києві угода про закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen E надзвичайно важлива. Крім того, Україна очікує на постачання 16 Gripen C/D як військової допомоги від Швеції на початку 2027 року. Під час зустрічі обговорили також пришвидшення підготовки українських пілотів.

Ішлося і про роботу над підготовкою Drone Deal.

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