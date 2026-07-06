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Президенти України та США обговорили ідеї, які могли б зміцнити українські позиції та наблизити мир

8 липня 2026 року - 18:30

Президенти України та США обговорили ідеї, які могли б зміцнити українські позиції та наблизити мир

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Дональдом Трампом та його командою.

Глава держави подякував Президенту Трампу за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів.

Лідери обговорили деякі ідеї, що могли б зміцнити позиції України та наблизити мир. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на оперативне опрацювання командами всього, про що йшлося під час зустрічі.

Окрема увага – дипломатії. Президенти України та США намагаються зробити так, щоб вона спрацювала.

«Продовжимо плідно працювати, щоб це сталося», – наголосив Володимир Зеленський.

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