Інтерес світу до України має перетворитися на глибокі знання – Олена Зеленська під час відкриття першої міжнародної конференції україністів

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників першої міжнародної конференції україністів «Україна у світі» у Львові. Захід обʼєднав понад 250 науковців, викладачів і дослідників україністики з 38 країн з усіх континентів.

«Оборона України від російського нападника змусила світ уважніше придивитися до нас. Але важливо, щоб це зацікавлення не було тимчасовим і поверхневим. Щоб інтерес перетворився на глибокі справжні знання і розуміння нашої країни. Саме для цього працює Глобальна коаліція українських студій», – наголосила перша леді.

На заході вперше вручили Ukrainian Studies Distinguished Award – нову міжнародну відзнаку Глобальної коаліції українських студій для університетів, дослідницьких центрів, організацій та науковців, які своєю працею розвивають українські та кримськотатарські студії у світі.

Під час конференції до Глобальної коаліції українських студій приєдналися ще вісім університетів. Таким чином, кількість членів зросла до 100 та обʼєднала представників 27 країн.

Глобальна коаліція українських студій – державна ініціатива України, яку реалізують під патронатом першої леді. Вона була започаткована в липні 2024 року у США, щоб об’єднати навчальні заклади світу шляхом вивчення України, її культури, мови, історії, сучасності, а також історії та культури тимчасово окупованого Криму.