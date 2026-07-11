Готую зміни на дипломатичних напрямах; потрібна нова якість роботи з партнерами для виконання домовленостей про постачання зброї – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишневе – після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто, на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.

Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей. Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані.

Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення.

Сьогодні говорили також дуже детально по майбутньому Укроборонпрому. Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними.

Друге за цей день. Готую зміни на дипломатичних напрямах. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва «петріотів». Європа і наша робота з партнерами передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої, захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю.

Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Україні, основна мішень була Київ. Був страшний удар російських бомб по Сумах, ракетний удар по місту Одеса. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Увесь день – «шахеди» та інші удари, інші ударні дрони по Харківщині, по нашій Дніпровщині, громадах Сумської області, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя.

Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла.

І важливий моральний зміст цього дня, 11 липня. У цей день щороку Польща та Україна вшановують памʼять людей – мирних людей, які були убиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави – і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих в ті роки: там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно. Потрібно не забувати і те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу, і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів – майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи.

Я дякую тим, хто додає безпеки. Дякую кожному, хто з Україною!

Слава Україні!