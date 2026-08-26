Президент провів безпекову нараду з Головнокомандувачем Збройних Сил, командувачами ДШВ та СБС, командирами двох корпусів і начальником Запорізької ОВА

На Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо оперативної обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках із Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим, командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді, командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком і начальником Запорізької ОВА Іваном Федоровим.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про реальний стан справ на передовій. Також ішлося про окремі оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках.

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Президент доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади.

Для підвищення ефективності оборони Донеччини Головнокомандувач ЗСУ надав пропозиції щодо створення двох угруповань. Ними командуватимуть Герої України Андрій Білецький і Денис Прокопенко.