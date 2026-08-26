Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – з нашими воїнами, які захищають наше Запоріжжя, захищають нашу Донеччину, нашу Дніпровщину, інші дуже непрості напрямки фронту. Від минулого року й по цей час українські воїни вели важливу наступальну операцію на Олександрівському напрямку – багато вдалося. Сьогодні я подякував нашим ДШВ за результати. Одна з історичних вже операцій, яка дозволила нам довести, що українці вміють досягати своїх цілей і вміють завдавати росіянам відчутних втрат. Олександрівський контрнаступ. Усі наші кроки, які відкидають росіян, дають більше безпеки людям і більше дипломатичних можливостей Україні, щоб цю війну завершити достойно. Ми будемо продовжувати нашу активну оборону.

Разом із Михайлом Драпатим, із Генштабом, із міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія «Золотою Зіркою» Героя. Була доповідь командувача ДШВ Збройних Сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ і пишаюся кожним воїном. Друге важливе за цей день: спілкувалися з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром і з Головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо. Була й безпекова нарада по ситуації тут, у місті, в Запоріжжі, в області, по напрямках, від яких залежить Запоріжжя, залежать інші наші міста й громади. Дякую всім, хто справді допомагає людям, хто захищає Україну.

І ще.

Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними – детально. Робимо все, щоб наблизити мир, і я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку.

Слава Україні!