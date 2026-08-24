Перші леді України та Естонії зустрілися з учасницями програми технологій і креативності, яка реалізується за підтримки естонських партнерів  

Перша леді України Олена Зеленська й перша леді Естонії Сір’є Каріс зустрілися з українськими школярками – учасницями «Програми технологій і креативності для дівчат – Україна».

Програма орієнтована на українок віком 8–11 років і спрямована на створення позитивного досвіду взаємодії з технологіями, розвиток упевненості, сміливості, творчого й логічного мислення, уміння розв’язувати проблеми, співпрацювати, комунікувати та організовувати власну діяльність.

Участь у ній візьмуть 300 дівчат із Житомира та Малина. Вони матимуть 20 спеціальних занять від підготовлених інструкторів. Перше відбулося сьогодні на території Музею математики у Києві за участю перших леді двох країн.

«Вдячна Естонії за таку підтримку наших дітей. Бо хочемо для всіх них максимального розвитку й цікавого, наповненого зростання. Разом робимо для цього все можливе», – сказала Олена Зеленська.

Проєкт фінансує Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і впроваджують HK Unicorn Squad MTÜ та Proud Engineers OÜ (Естонія) за підтримки Управління освіти м. Малина та Департаменту освіти Житомирської міської ради.