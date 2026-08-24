Президент зустрівся з непереможним американським боксером Теренсом Кроуфордом, який підтримує Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим в історії професійного боксу триразовим абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях за версіями WBC, WBA, IBF, WBO Теренсом Кроуфордом.

Цей боксер не зазнав ще жодної поразки на професійному рингу, здобувши 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 з яких завершився нокаутом.

«Ми знаємо вас. Так, ми знаємо про ваші перемоги. І в Україні нам теж потрібна перемога, але лише одна. Одна велика, яка для нас дуже важлива. Важлива тому, що це для нас можливість вижити. І ми дуже вдячні вам особисто та вашим друзям. Ми дуже вдячні за те, що ви підтримували Україну від самого початку цієї війни. Дякуємо за це, за ваш голос. І за все інше. А особливо цими днями – це для нас дуже важливо. Бо це війна за незалежність. Це не просто виживання. Ми не просто виживаємо. Нам потрібно перемогти. І це дуже важливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Теренс Кроуфорд постійно публічно підтримує Україну та Український народ у боротьбі за свободу й незалежність. У квітні 2022 року боксер записав офіційне звернення через WBC Ukraine і закликав світову спільноту молитися за Україну й підтримувати українців. Як один із найкращих боксерів планети, Теренс Кроуфорд використовує свій авторитет для привернення уваги до війни в Україні. Під час великих медійних подій та після своїх перемог американський спортсмен відкрито говорить про війну й називає українців своїми братами.

Присутній на зустрічі засновник української Ліги боксу ветеранів бойових дій Ігор Фаніян розповів, що ця організація першою в Україні провела бої ветеранів на протезах.

«Ми перші, хто провів бої ветеранів у кріслах колісних. А зараз ми провели бій, який внесли в Книгу рекордів України. Це бій із подвійною ампутацією за титул чемпіона України. Зараз готуємо новий масштабний турнір серед ветеранів, де максимально інтегруємо ветеранів у професійний бокс, а професійний бокс – у ветеранський», – розповів він.

Глава держави зазначив, що підтримка й розвиток ветеранського спорту дуже важливі. Наші захисники, учасники бойових дій хочуть займатися спортом, це дає їм велике задоволення і допомагає в реабілітації.

Під час зустрічі Теренс Кроуфорд також подарував Президентові цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку, якій 3,5 місяця. Цуценя звати Фрея – на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA. Її дід – пес на ім’я Атос – пережив російську окупацію Бучі, після визволення міста його врятували українські воїни. Зараз він проживає в Х’юстоні.

Володимиру Зеленському передали також оригінал картини американського художника Андреса Валенсії Invasion of Ukraine («Вторгнення в Україну»). Його творчість порівнюють з роботами Пабло Пікассо. Це особистий подарунок від президента Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана. Цю картину митець створив у 2022 році, коли йому було лише 10 років, під враженням від новин про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Художник хотів показати світові історію Українського народу, злочини Росії і незламність України.

Крім того, Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук вручив Володимиру Зеленському спеціально виготовлений для нього унікальний персональний пояс чемпіона світу WBC, який також передав Маурісіо Сулейман. На центральній пластині легендарного зелено-золотого пояса міститься напис World Champion, а на його бічній частині розміщено портрет Володимира Зеленського поряд із портретами довічного президента WBC дона Хосе Сулеймана та непереможеного чемпіона світу Флойда Мейвезера. Цей пояс є знаком солідарності всієї міжнародної боксерської спільноти з Українським народом.