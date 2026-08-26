Україна очікує реальних санкційних дій від партнерів проти виробників російської балістики – Владислав Власюк

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк та українські експерти, що вивчають компоненти російських засобів ураження, продемонстрували представникам медіа деталі балістичних ракет, які застосовує Росія під час ударів по Україні.

Владислав Власюк наголосив, що Україна проаналізувала інформацію про заводи, які виробляють балістичні засоби ураження.

«Всі ці файли передані партнерам. Відповідно, ми очікуємо у вересні – жовтні внесення в санкційні списки всіх російських виробників балістичних засобів ураження. Мова про понад 100 підприємств», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики.

Російська балістика містить компоненти виробництва США, Тайваню, Японії, Німеччини, Швейцарії, Китаю, Франції та Великої Британії. За словами Владислава Власюка, іноземна продукція потрапляє до Росії через треті країни. Україна проводить системну роботу з урядами держав-партнерів та безпосередньо з компаніями-виробниками щодо компонентів, які РФ використовує в засобах ураження.

Експерти зазначили, що здебільшого Росія використовує іноземні компоненти у супутникових навігаційних антенах та системах наведення балістичних ракет, зокрема в РМ-48У та «іскандерах».

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики зауважив, що Україна передала партнерам інформацію про імпортні хімічні речовини, які Росія застосовує для виробництва балістики. Він зазначив, що країни мають посилювати експортний контроль, щоб запобігти продажу продукції для російського ОПК.

«Очікуємо, що протягом найближчого місяця або кількох місяців відповідні юрисдикції схвалять секторальні санкційні заборони або вживатимуть всеохопних заходів експортного контролю. Ця інформація в межах нашого санкційного плану передана партнерам, і очікуємо відповідних дій», – наголосив Владислав Власюк.

За його словами, Україна зібрала дані про деталі верстатів, які імпортує Росія на заводи з виробництва компонентів балістичних ракет. Вдалося ідентифікувати понад 200 заводів та більш ніж 1600 верстатів, на яких Росія виготовляє озброєння.

Також триває ідентифікація російських учених та інженерів, які розробляють ракетне озброєння, безпілотники, РЕБ, системи наведення й штучного інтелекту.

За словами радника – уповноваженого Президента з питань санкційної політики, Україна очікує, що держави-партнери в найближчі один-два місяці ухвалять нові санкційні пакети проти російських компаній – виробників балістики, постачальників компонентів і хімічних речовин та посилять експортний контроль.

«Ми ідентифікували й передали всім ключовим країнам-партнерам матеріали, які стосуються повного циклу вироблення балістичних засобів ураження. Якщо ухвалити санкції, зробити експортний контроль, то ми думаємо, що це вирішально вплине на можливість РФ виробляти відповідні балістичні засоби ураження», – зазначив Владислав Власюк.

Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати план спеціальної санкційної операції, яка має відчутно обмежити російську воєнну промисловість. Санкції проти виробників російської балістики є одним із її основних компонентів.