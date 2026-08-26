Президент подякував понад 100 лідерам іноземних держав, урядів та міжнародних організацій за привітання з Днем Незалежності України

З 35-ю річницею відновлення незалежності Україну привітали понад 100 лідерів іноземних держав, урядів та міжнародних організацій. Кожному й кожній із них Президент України Володимир Зеленський подякував особисто.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі зазначив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну та шанує мужність, стійкість і рішучість нашої держави захищати свій суверенітет і свободу.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен наголосив, що його країна підтримуватиме Україну на шляху до надійного миру.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що його країна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку дружньому Українському народові, якому побажав миру, безпеки й благополуччя.

Президент Албанії Байрам Бегай подякував за дружні відносини двох країн та відзначив тісні зв’язки між народами. Він наголосив, що Україну й Албанію об’єднують спільні євроатлантичні цінності, також ми маємо спільну мету – членство у Європейському Союзі.

Президент Анголи Жуау Лоренсу побажав Україні миру й наголосив на зміцненні двосторонніх відносин.

Прем’єр-міністр Андорри Шав'є Еспот Самора висловив солідарність і підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та зусиль для досягнення справедливого миру.

Президентка Болгарії Іліяна Йотова підтримала рішучість українців захищати незалежність, суверенітет і європейське майбутнє своєї держави. Вона зазначила, що дипломатія має відігравати провідну роль у припиненні воєнних дій і пошуку сталого політичного рішення, яке сприятиме відновленню безпеки та стабільності у Європі.

Голова Президії Боснії і Герцеговини Денис Бечирович від імені Президента та від себе особисто запевнив у послідовності та відданості підтримці України, її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Ботсвани Дума Гідеон Боко зазначив, що незалежність України відображає стійкість і єдність Українського народу перед постійними викликами. Він наголосив: Ботсвана підтримує суверенітет і територіальну цілісність України й закликав зміцнювати двосторонні відносини.

Вселенський Патріарх Варфоломій з нагоди Дня Незалежності виголосив промову у храмі Святого Миколая в Джибалі, згадав українців, які постраждали, втратили домівки, загинули під час війни. Він молиться за кожного й за те, щоб настав мир.

Папа Римський Лев XIV висловив щирі вітання з нагоди національного свята незалежності й зазначив, що молиться за мир і щоб українці не страждали від війни та її наслідків.

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ наголосив, що українці продемонстрували надзвичайну стійкість під час захисту своєї Батьківщини. Його Величність побажав Україні миру, безпеки та процвітання.

Президент В'єтнаму То Лам наголосив, що його країна завжди високо цінувала дружбу між В’єтнамом та Україною, всебічне партнерство та співпрацю і прагне й надалі розвивати співробітництво.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян висловив щирі привітання до Дня Незалежності України та наголосив на бажанні подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що Вірменія рішуче підтримує встановлення справедливого та міцного миру в Україні, продовжуватиме гуманітарну підтримку та цінує розширення двосторонніх відносин.

Президент Гани Джон Драміні Махама висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він переконаний, що дружні відносини і двостороннє партнерство між країнами міцнішатимуть.

Президент Гондурасу Насрі Асфура назвав це свято днем визнання сили, гідності та любові країни до своєї свободи й суверенітету, побажав Україні миру та висловив підтримку українській нації.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс наголосив: знає, що святкування Дня Незалежності України відбувається під час безперервних атак. Він висловив непохитну підтримку України та побажав якнайшвидшого наближення миру.

Президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі та перша леді Тамар Багратіоні побажали Україні та Українському народові миру, сили й процвітання.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе побажав Україні миру, стійкості та добробуту. Він зазначив, що зв’язки між двома країнами та народами ґрунтуються на історичній дружбі й спільних цінностях.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі підтвердив непохитну позицію його держави щодо досягнення миру та посилення двосторонніх відносин.

Голова Президентської керівної ради Ємену Рашад Аль-Алімі побажав народові України прогресу та процвітання, а також подальшого розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог наголосив, що народ України продемонстрував мужність і стійкість у боротьбі за свободу, та висловив сподівання на поглиблення двосторонніх відносин.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що Україна відстоює свою національну безпеку, тому День Незалежності символізує єдність, мужність та стійкість. Він побажав Україні тривалого миру, безпеки й добробуту.

Президентка Індії Драупаді Мурму наголосила, що її країна цінує дружні відносини з Україною, та висловила сподівання на відновлення тривалого миру. Вона побажала Українському народові миру, прогресу та процвітання.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін запевнив, що головування його країни в Раді ЄС працює над просуванням України до членства у Євросоюзі та надання допомоги, яка необхідна для захисту від російської агресії.

Король Іспанії Феліпе VI побажав Україні відновлення суверенітету й територіальної цілісності та миру Українському народові.

Президент Італії Серджо Маттарелла запевнив, що зусилля його країни й надалі будуть спрямовані на підтримку України, створення умов для переговорного процесу задля тривалого й справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв побажав Українському народові миру, благополуччя та процвітання.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що його країна продовжить допомагати Україні в захисті свободи, відновленні територіальної цілісності та побудові надійного майбутнього.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності, підтвердив, що відносини між країнами побудовані на основі взаємної поваги та повноцінного визнання цінностей двох народів, і висловив сподівання на стабільний розвиток відносин між Україною та Китаєм.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс висловив захоплення стійкістю, мужністю та єдністю Українського народу в боротьбі проти російської агресії та запевнив у міцній підтримці України на шляху до миру й процвітання.

Емір Держави Кувейт шейх Мішааль Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах, Спадкоємний принц Держави Кувейт шейх Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Мубарак Аль-Сабах та Прем’єр-міністр Держави Кувейт шейх Ахмад Абдулла Аль-Ахмад Аль-Сабах побажали Україні та Українському народові безпеки, стабільності, прогресу й процвітання.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що Україна є символом свободи та гідності, а Латвія й надалі підтримуватиме нашу державу та Український народ.

Президент Ліберії Джозеф Боакаї наголосив, що його країна підтримує двосторонні відносини з Україною, які ґрунтуються на взаємоповазі, солідарності та підтримці суверенітету. Він висловив сподівання на успішні дипломатичні зусилля для досягнення миру в Україні.

Президент Лівану Джозеф Аун висловив сподівання, що міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення миру, будуть успішними, зберігаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність держав та захищаючи безпеку людей і їхнє право жити в мирі.

Президент Мальдівської Республіки Мохамед Муїззу побажав Українському народові подальшого прогресу та добробуту.

Президентка Мальти Міріам Спітері Дебоно зазначила, що її держава підтримує Україну в прагненні до спільного миру, безпеки та справедливості.

Король Марокко Мохаммед VI побажав Українському народові безпеки, миру та стабільності й висловив сподівання на зміцнення двосторонніх відносин.

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух у вітанні наголосив, що важливо посилювати двосторонні відносини між Україною та Монголією, і побажав Українському народові успіхів і добробуту.

Президент Непалу Рам Чандра Паудел побажав прогресу й процвітання народу України.

Король Нідерландів Віллем-Александр відзначив мужність, стійкість і наполегливість Українського народу, що надихають багатьох людей у всьому світі. Він зауважив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив, що українці продовжують захищати свободу й суверенітет своєї держави, та запевнив у непохитній підтримці нашої країни з боку Нідерландів.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив мужність нашого народу. Він акцентував, що Німеччина підтримує Україну в боротьбі за свободу, незалежність і справедливий мир.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон висловив шану тим, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність України, та запевнив у незмінній дружбі й підтримці.

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян побажав Україні прогресу й процвітання.

Віцепрезидент, Прем’єр-міністр Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Рашид Аль Мактум висловили свою високу повагу Україні.

Султан Оману Хайтем бен Тарік Аль Саїд висловив щирі побажання Україні з нагоди Дня Незалежності.

Президентка Перу Кейко Фухіморі висловила солідарність з Україною, запевнила в принциповій позиції на підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та побажала якнайшвидшого настання миру.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса надіслав щирі вітання Україні та висловив сподівання, що двосторонні відносини України та ПАР посилюватимуться.

Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що його країна завжди підтримувала Україну й продовжить це робити, побажав відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів і миру.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що Польський народ твердо стоїть поруч із народом України, який бореться за свободу.

Президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру наголосив, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, шанує мужність Українського народу. Він висловив сподівання, що наступний День Незалежності українці зможуть святкувати в мирі.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру зазначив, що Україна продовжує мужньо боротися за свій суверенітет і територіальну цілісність, безпеку для своєї країни та інших держав. Він відзначив глибокі зв’язки між Україною та Португалією і наголосив на підтримці нашої країни, зокрема її європейського шляху.

Президент Республіки Корея Лі Чже Мьон назвав надзвичайно важливим те, що дві країни продовжують розвивати відносини співпраці, засновані на міцній дружбі та глибокій довірі.

Президент Румунії Нікушор Дан відзначив надзвичайну мужність і стійкість Українського народу в захисті спільних цінностей і свободи. За його словами, Румунія й надалі підтримуватиме Україну.

Капітани-регенти Сан-Марино побажали Українському народові подальших успіхів і висловили підтримку.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд побажав дружньому Українському народові подальшого прогресу та процвітання.

Президент Сербії Александр Вучич побажав Україні досягнення миру, висловив підтримку територіальної цілісності та запевнив, що Сербія продовжить надавати гуманітарну допомогу.

Президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам висловив щирі вітання з нагоди Дня Незалежності України та побажав нашому народові миру, прогресу й процвітання.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив підтримку України в захисті її територіальної цілісності та суверенітету і спільних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру.

Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша наголосив на підтримці України в боротьбі за незалежність.

Президент США Дональд Трамп акцентував, що це день святкування нашої міцної дружби, побудованої на 35 роках дипломатичних відносин, зв’язку, який лише поглибився з моменту здобуття Україною незалежності. Сполучені Штати захоплюються стійкістю українців, шанують жертви та залишаються впевненими в майбутньому України як суверенної держави, що процвітає.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон побажав Україні відновлення миру, сталої безпеки, стабільності, економічного та соціального прогресу.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й сподівання на зміцнення двосторонніх відносин.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на підтримці територіальної цілісності й суверенітету України та відзначив важливість розвитку двосторонніх відносин.

Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов побажав Українському народові благополуччя, прогресу й процвітання.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв висловив упевненість, що відносини між країнами, засновані на традиційній дружбі та взаємоповазі, надалі розвиватимуться.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Франція завжди поруч з Україною та підтримує Український народ, який захищає свободу, суверенітет і майбутнє.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович акцентував, що його країна твердо підтримує Україну та боротьбу нашої держави за свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Хорватія і надалі надаватиме значну політичну та військову підтримку Україні.

Президент Чехії Петр Павел висловив повагу сміливості та рішучості Українського народу в боротьбі з російською агресією і наголосив, що його країна підтримує Україну на шляху до справедливого й тривалого миру.

Президент Швейцарії Гі Пармелен зазначив, що Швейцарія залишається відданою підтримці України та Українського народу на шляху до міцного миру й стабільності.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що його країна підтримує Український народ, який бореться за свою та європейську свободу й безпеку.

Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке побажав Україні миру, стабільності та добробуту й акцентував, що Шрі-Ланка високо цінує стабільні двосторонні відносини з нашою державою.

Імператор Японії Нарухіто побажав процвітання народові України.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі наголосила на важливості об’єднання міжнародної спільноти в підтримці України, щоб якомога швидше досягти справедливого та міцного миру. Японія підтримує Україну, і ця політика залишається непохитною.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила непохитну підтримку України та наголосила, що Європа залишатиметься з нами стільки, скільки потрібно.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила, що Європа підтримує мужній, стійкий і рішучий народ України та європейське майбутнє нашої держави.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що Україна щодня захищає незалежність, і Рада Європи підтримує нашу державу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив у подальшій непохитній підтримці України.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив непохитну підтримку повного, негайного та безумовного припинення вогню й встановлення справедливого, всеосяжного та сталого миру відповідно до міжнародного права.

Голова Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська наголосила, що українці показують світові, що означає мужність, і дають надію всім, хто бореться за свободу.

Привітання також висловили Король Королівства Бахрейн Його Величність Хамад бін Іса Аль Халіфа, Султан Брунею Хаджі Хассанал Болкіях, Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер, Емір Держави Катар шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, Князь Монако Альбер ІІ.

У День Незалежності до Києва прибули та особисто привітали зі святом Президент Естонії Алар Каріс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президентка Молдови Мая Санду, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, Президент Європейської ради Антоніу Кошта та міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард.