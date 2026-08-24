Володимир та Олена Зеленські відвідали простір «Сад софійності» разом з учасниками шостого Саміту перших леді та джентльменів

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із першими леді та джентльменами інших країн узяли участь у відкритті інтерактивного культурно-просвітницького простору «Сад софійності», створеного спеціально для шостого Саміту перших леді та джентльменів.

Назва експозиції походить від терміну «софійність», що описує український спосіб взаємодії з реальністю під час кризи. Концепт софійності як філософії стійкості запропонували українські науковці. Поряд з іще 37 поняттями та практиками стійкості він зафіксований у «Глобальному словнику стійкості».

Гості змогли ознайомитися з історичними й сучасними культурними об’єктами, якими наповнений «Сад софійності»:

Вхідна зона «Софійність. Мозаїка» презентує тисячолітню традицію мозаїки: від смальтових мозаїк Софії Київської 11-го століття до монументалізму 20-го століття та сучасних робіт.

«Форми стійкості», де представлені ікони на склі, гуцульські свічники-трійці, яворівська іграшка, традиційні скрині, а також сучасні мистецькі відповіді на війну – ікони Олександра Клименка та Софії Атлантової на дошках від ящиків з-під боєприпасів.

«Уява. Український звіринець» – простір бестіарію у фольклорі, розписі, кераміці та образах Марії Примаченко.

«Практика. Вибійка» – майданчик ручного блокового друку на тканині за технікою 17–19-го століть, де кожен гість має змогу власноруч створити орнамент.

«Пам’ять. Витинанка» – зона, присвячена пам’яті видатної майстрині монументальної витинанки Дарії Альошкіної, яка передчасно пішла з життя 15 серпня 2026 року. Відвідувачі можуть створити власну витинанку за авторськими шаблонами, які заготовила Дарія.

«Відчуття. Пахощі України» – ароматична карта нашої держави, яка представлена різнотрав’ям, та інші аромати із Закарпаття, Карпат, Полісся, Поділля, Причорномор’я, степу, лісів і Приазов’я.

«Різноманіття. Керамічна мапа України» – інсталяція, що об'єднує різноманітні регіональні осередки: від кримськотатарського орнаменту Örnek Рустема Скибіна до подільської, слобожанської та васильківської кераміки.

«Сад – метафора культури: недостатньо просто оголосити її “спадщиною” – треба підтримувати її. Сад не виникає сам: він живе, поки про нього дбають. Знання, навички, пам’ять і форми живуть, коли ними користуються, їх перевіряють, опановують їх, змінюють і передають далі. Тож Україна бореться і продовжує плекати сад своєї культури», – зазначила перша леді.

Проєкт реалізовано у партнерстві з Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?» та Міністерством культури України за підтримки Zagoriy Foundation.