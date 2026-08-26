Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Світового конгресу українців

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Світового конгресу українців, під час якої обговорили кроки щодо посилення підтримки України у світі.

Глава держави привітав присутніх із Днем Незалежності й подякував Світовому конгресу українців за активну роботу, яка зміцнює Україну й робить так, щоб наш голос чули у світі.

«Ми хочемо подякувати за те, що ви представляєте весь цей час Україну. Впевнений, що багато всього зроблено, тому що багато людей працюють над цим, багато голосів чутно про Україну за кордоном. Ми за це вдячні, особливо в той момент, коли багато викликів у світі, війн багато, зараз – на Близькому Сході, і знаємо, що увага світу фокусується на різних викликах», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз особливо важливо працювати з урядами, парламентами та громадами інших країн для посилення протиповітряної оборони України, тиску на Росію та збільшення фінансової підтримки нашої країни. За словами Глави держави, важливою є кожна країна, і особливо ті, що розташовані далеко – в Північній та Південній Америці, Азії, Океанії.

«ППО, фінанси, санкції – це, напевно, ключові речі, які треба пережити в цю зиму. Але голос дуже важливий, безумовно, і політична та інформаційна підтримка», – акцентував Президент.

Представники Світового конгресу українців подякували Володимиру Зеленському за його лідерську позицію. Вони відзначили особливу увагу під час заходів до Дня Незалежності до єдності, адже 2026 рік вони оголосили Роком єдності Українського народу. Відповідну декларацію єдності вже підписали понад 400 організацій по всьому світу. Усі вони об’єднуються заради чотирьох головних цілей: активно працювати задля перемоги України, її повоєнної відбудови, захисту територіальної цілісності та зміцнення глобального українського світу.

Крім того, представники Світового конгресу українців пообіцяли посилити роботу щодо захисту українського неба, санкційного тиску на Росію та вступу України у Європейський Союз.

«Ми будемо далі націлювати нашу роботу, щоб ми збирали кошти, займалися адвокацією, щоб Україні максимум надавали військової допомоги. Також ми прийшли подякувати українцям, які кожного дня працюють в Україні, підтримують Україну. Ми хочемо їм дякувати за їхню відважність і хоробрість», – сказав президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Глава держави нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня президента Українського національного об'єднання Канади Юрія Клюфаса та відзнакою Президента України «Золоте серце» – засновника організації Saint Javelin, мецената, підприємця та журналіста Кристіана Бориса.

У зустрічі взяли участь: президент Світового конгресу українців Павло Ґрод (Канада), віцепрезидент Світового конгресу українців Андрій Футей (США), віцепрезидент Світового конгресу українців з питань розвитку та збору коштів Юрій Гуцуляк (Канада), віцепрезидентка Світового конгресу українців, голова Світової федерації українських жіночих організацій Ярослава Хортяні (Угорщина), віцепрезидент Світового конгресу українців у регіоні Східної Європи, президент Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький (Румунія), віцепрезидент Світового конгресу українців у регіоні Південної та Центральної Америки, голова Управи Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентині Юрій Данилишин (Аргентина), віцепрезидентка Світового конгресу українців у регіоні Південної, Південно-Східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, Туреччини та Лівану Наталія Пошивайло-Таулер (Австралія), член виконавчого комітету Світового конгресу українців Зенон Коваль (Бельгія), президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій (Канада), президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків (США), координатор військової допомоги Світового конгресу українців Андрій Потічний (Канада), президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас (Канада), радник Світового конгресу українців в Україні Андрій Шевченко, засновник організації Saint Javelin, меценат, підприємець та журналіст Кристіан Борис (Канада).