Допомога з отриманням перехоплювачів для української ППО та безпекові загрози: відбулася зустріч президентів України та Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонії Аларом Карісом, який цими днями приїхав до нашої країни востаннє саме як чинний Президент.

Глава держави подякував Естонії за незмінну підтримку України та українців, досягнутий рівень співпраці, принциповість в оцінках російської агресії та в спільних європейських діях для захисту.

«Естонія надає нам військову допомогу. Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного, і є між нами формат Drone Deal – ми його підписали, – що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою, з Естонією. Важливо цю роботу з Естонією та державами Балтії загалом у рамках Drone Deal прискорювати, безумовно», – зазначив Володимир Зеленський.

Алар Каріс зауважив, що Естонія розглядає можливість посилення співпраці між військово-промисловими комплексами, зокрема зацікавлена в досвіді України та спільному виробництві засобів оборони.

«Естонія робить усе можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі ракет. Звичайно, ми не маємо змоги виробляти й постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми для того, щоб зробити так, щоб російські балістичні ракети не вражали цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури», – наголосив Президент Естонії.

Володимир Зеленський акцентував, що Естонія однією з перших долучилася до відбудови України – до відновлення та спорудження освітніх закладів, будинків для українських сімей та інфраструктури на Житомирщині.

Президент України також відзначив, що Естонія завжди принципово виступає за європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Глава держави подякував Естонії за підтримку відкриття всіх кластерів цього року.

«Особливо завжди важко проговорювати з партнерами саме євроатлантичний вибір України. Але дуже важливо, що є принципові партнери, які завжди піднімають це питання, навіть у тих дипломатичних колах, де немає України. Ми знаємо, що адвокація Естонії завжди за нас, і дуже дякуємо за це», – зазначив він.

Лідери обговорили безпекові загрози, зокрема взимку. Володимир Зеленський акцентував, що Україну та Естонію об’єднує спільне розуміння, що агресія Росії проти однієї з держав регіону завжди означає потенційну агресію проти будь-якої з країн-сусідок, тому треба разом уміти захищатися і розвивати альянси.

«Треба, щоб усі голоси у Європі звучали на підтримку надання Україні протиповітряної оборони. Важливо, що дієвий і наш спеціальний формат співпраці NB8, Nordic-Baltic, – Україна, держави Північної Європи та Балтії. Ми розраховуємо, що й надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни, зокрема в IT-коаліції, яку Естонія очолює», – сказав Глава держави.

Президент також відзначив, що важлива подальша підтримка з боку Естонії всіх необхідних санкцій проти Росії.