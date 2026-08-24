Заява Президента України під час спільного з Президентом Естонії спілкування з медіа

Дуже дякуємо!

Шановні присутні!

Шановний пане Президенте!

Шановні журналісти!

Передусім я хочу подякувати Президенту Карісу та всьому Естонському народові за незмінну увагу, за повагу, за підтримку України, підтримку українців. Цими днями Президент Каріс відвідує нас саме як чинний Президент востаннє, але ми завжди чекаємо, і ми пам’ятаємо й не забуваємо, що ваш президентський термін прийшовся на всі роки від початку повномасштабної російської війни, і кожен рік – щоразу, коли це треба, – ми отримуємо від вас необхідну допомогу. Ми справжні друзі й партнери.

Президент Каріс був тут, у Києві, за два дні, саме за два дні до повномасштабного російського вторгнення. Протягом війни ми неодноразово зустрічалися з Президентом, і домовлялися. Завжди. Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці, за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та в спільних європейських діях на захист.

Естонія надає нам військову допомогу. Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного, є між нами формат Drone Deal – ми його підписали, – що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою, з Естонією. Важливо цю роботу з Естонією та державами Балтії загалом у рамках Drone Deal прискорювати, безумовно.

Естонія однією з перших дієво включилась у відбудову України, є конкретні об’єкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Це освітні заклади, це будинки для українських сімей, це інфраструктура – саме те, що працює на життя людей. Дякую за це.

Ми цінуємо, що Естонія завжди принципово за нашу європейську та євроатлантичну інтеграцію. Особливо завжди важко проговорювати з партнерами саме євроатлантичний вибір України. Але дуже важливо, що є принципові партнери, які завжди піднімають це питання, навіть у тих дипломатичних колах, де немає України. Ми знаємо, що адвокація Естонії завжди за нас, і дуже дякуємо за це.

Україну та Естонію об’єднує спільне розуміння, що агресія Російської Федерації проти однієї з держав нашого регіону завжди означає потенційну агресію проти будь-якої з країн-сусідів. Росія ніколи не зупиняється на комусь одному, тому нам усім – і тільки разом – треба вміти захищатися, треба розвивати альянси, і ми це робимо.

Я дякую за підтримку відкриття всіх кластерів уже в цьому році. Для нас це дуже важливо. Для України це не просто щось політичне – це мотивація для наших людей.

Звісно, ми обговорили всі безпекові загрози на цей час та безпекові загрози на зиму. Треба, щоб усі голоси в Європі звучали на підтримку надання Україні протиповітряної оборони.

Важливо, що дієвий і наш спеціальний формат співпраці NB8, Nordic-Baltic, – Україна, держави Північної Європи та Балтії.

Ми розраховуємо, що й надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни, зокрема в ІТ-коаліції, яку Естонія очолює.

Важливо, щоб Естонія й надалі була за всі необхідні санкції проти Росії і допомагала нам переконувати інших, що санкції мають працювати й мають посилюватися на агресора, допоки війна не закінчиться.

Я впевнений, що й надалі буде принциповий голос Естонії за Україну в ЄС і НАТО. І обов’язково будемо раді бачити вас, пане Президенте, і всіх наших друзів в Естонії тут, в Україні. Ми цінуємо нашу дружбу й те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи – Європи об’єднаної, Європи вільної та в мирі.

Дякуємо за це.

Дуже приємно, що ви сьогодні з візитом в Україні. І дуже приємно, що ви з першою леді. Ми дякуємо за участь і в Саміті перших леді та джентльменів першої леді Естонії. Дякуємо за підтримку.

Слава Україні!