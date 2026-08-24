Президент вручив щорічну відзнаку «Національна легенда України» військовим і цивільним українцям

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Національна легенда України» її цьогорічним лауреатам. У церемонії також узяла участь перша леді Олена Зеленська.

Глава держави наголосив, що Україна відзначила 35-річчя відновлення незалежності, та подякував українським воїнам, завдяки яким у нас є незалежність.

«У нас є держава, у нас є незалежність, у нас є наші сильні воїни. Ми їм завжди дякуємо, завдяки їм у нас є держава, у нас є незалежність. І я вдячний усім тим, хто в Україні зберігає нашу державу, бореться, і нашим друзям, партнерам, які за кордоном нашої держави не дають усім забути, що відбувається тут. Як дійсно Україна гідно бореться не просто за своє виживання – за свою незалежність, за життя, за наше життя», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність лауреатам «Національної легенди» за те, що вони допомагають зберігати єдність навколо України.

«Я впевнений у цьому, що ми переможемо, ми збережемо нашу державу завдяки єдності. Вона дуже важлива», – сказав він.

Глава держави вручив 18 відзнак «Національна легенда України» військовим і цивільним українцям. Нагороду отримали:

Дисидент, правозахисник, державний діяч, Герой України Левко Лук’яненко (посмертно). Пройшов радянські табори, після чого був народним депутатом кількох скликань і першим послом України в Канаді. У 1959 році на Львівщині заснував підпільну Українську робітничо-селянську спілку, а вже за два роки його засудили до розстрілу, який згодом замінили на 15 років таборів. У 1976-му став співзасновником Української гельсінської групи, а вже наступного року отримав новий строк за свою правозахисну діяльність. Загалом провів в ув'язненні й на засланні понад 25 років. У 1990-му повернувся на батьківщину й очолив Українську республіканську партію. Написав текст Акта проголошення незалежності України, ухваленого 24 серпня 1991 року.

Дружина Левка Лук’яненка Надія Лук’яненко наголосила, що її чоловік ще на початку 60-х років поставив за мету вивести Україну зі складу СРСР.

«Нагороду він заслужив законно. Я думаю, що це легенда нашої Української держави та суспільства, я дуже вдячна за це», – зазначила вона.

Учасники музичного рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергій Кузьмінський (посмертно), Павло Крахмальов, Михайло Лундін та Ігор Мельничук. Гурт створений 1988 року і є одним із перших українських рок-колективів, що здобув значну популярність в Україні та за кордоном. За час існування «Брати Гадюкіни» випустили п’ять студійних і чотири концертних альбоми, багато виступали в Україні, Європі та Північній Америці. З початком повномасштабного російського вторгнення гурт повністю спрямував свою концертну діяльність на допомогу Україні та нашій армії.

Засновник благодійної організації World Central Kitchen, амбасадор United24 Хосе Андрес. Шеф-кухар і ресторатор, професор Університету Джорджа Вашингтона. Його World Central Kitchen надає екстрену продовольчу допомогу під час стихійних лих і військових конфліктів. Уже на другий день після початку повномасштабної війни представники цієї організації були на українському кордоні з Польщею, а згодом розгорнули масштабну мережу всередині України. Вони забезпечували продуктовими наборами та гарячими обідами людей, які були змушені залишити свій дім, жителів звільнених з-під російської окупації міст, зокрема Бучі, Ірпеня, Херсона, та прифронтових громад. Хосе Андрес також використовує свій авторитет, щоб закликати міжнародну спільноту продовжувати підтримку України.

Найкращий футболіст Європи 1986 року Ігор Бєланов. Виступав за одеський СКА, «Чорноморець» та київське «Динамо», де здобув світове визнання. Переможець Кубка володарів кубків УЄФА 1986 року. Учасник чемпіонату світу 1986-го, віцечемпіон Європи 1988 року. У сезоні 1985–1986 років був визнаний найкращим футболістом Європи й отримав «Золотий м’яч». Після завершення кар’єри займається розвитком українського футболу. На початку війни вступив до лав Сил ТрО, зараз активно підтримує Сили оборони, відвідує військові госпіталі та прифронтові території.

Директор відокремленого підрозділу Придніпровської ТЕС АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Анатолій Боричевський. Пройшов професійний шлях від електрослюсаря Курахівської ТЕС до її керівника, а в період повномасштабної війни повернувся на цю станцію, яка щоденно перебувала під обстрілами. Під його керівництвом персонал у надлюдських умовах ліквідовував наслідки близько 40 прямих обстрілів, доки подальше функціонування об'єкта стало неможливим. Анатолій Боричевський очолив унікальну операцію з демонтажу та евакуації критичного обладнання станції, яке негайно спрямували на відновлення інших пошкоджених ТЕС по всій країні.

Начальник групи штабу 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ старший лейтенант Олександр Дзюба. Із серпня 2024 року розпочав службу в ЗСУ. Його підрозділ надає повний цикл медзабезпечення та прикриває близько 100 кілометрів лінії фронту, поєднуючи передову евакуацію та хірургію. Розроблений під керівництвом Олександра Дзюби наземний роботизований комплекс «Мауль» не має аналогів у світі та вже здійснив сотні успішних евакуацій.

Скульптор, народний художник України Анатолій Кущ. У його творчому доробку десятки пам'ятників і монументально-декоративних композицій, найвідоміші з яких – Монумент Незалежності України та архангел Михаїл на майдані Незалежності, пам’ятники «Засновникам Київської Русі» і «Пилипу Орлику» у Києві, цикл пам’ятників «Шляхи Тараса», що встановлені на Черкащині, «Полеглим козакам» на Рівненщині, «Жертвам Голодомору в Україні 1933 року» в Чикаго.

Військовий льотчик-штурмовик, Герой України Ростислав Лазаренко (Грім). Як пілот літака Су-25 виконував надскладні бойові завдання на гранично малих висотах зі знищення бронетехніки, складів, живої сили противника та вогневої підтримки наших воїнів на Київщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Неодноразово успішно повертався на базу з пошкодженим у бою літаком. Рекордсмен Збройних Сил за кількістю бойових вильотів – понад 450, що на 120 операцій більше від історичного рекорду Івана Кожедуба в часи Другої світової війни.

Ведуча й тележурналістка Алла Мазур. Розпочинала свій шлях як журналістка та ведуча знакових марафонів на «Українському радіо». У 1993 році перейшла на телебачення, а з 1997-го – незмінна ведуча «ТСН» на каналі «1+1», авторка аналітичного проєкту «ТСН. Тиждень». Завжди демонструвала чітку громадянську позицію, висвітлювала події Помаранчевої революції, Революції Гідності й початку війни на Донбасі. Після повномасштабного російського вторгнення її цілодобова робота в телемарафоні та незмінна присутність в ефірі стали для мільйонів українців символом стійкості.

Алла Мазур зазначила, що їй пощастило бути дотичною до досягнення найбільшої української мрії – незалежної держави.

«Якщо за цей час моєї роботи й роботи всіх українських журналістів мені вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу не марно», – наголосила вона.

Актор, кінорежисер, сценарист Шон Пенн. Тричі лауреат премії «Оскар» і призер трьох головних кінофестивалів світу. Один із найактивніших і найпослідовніших адвокатів України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Зустрів початок війни в Києві, де починав знімати стрічку про Президента України Володимира Зеленського. Цей проєкт переріс у масштабний документальний фільм про стійкість українців, який Шон Пенн презентував на відомих міжнародних майданчиках. Надає благодійну допомогу вимушеним переселенцям як всередині України, так і за кордоном, регулярно зустрічається з українськими захисниками, відвідує різні бойові підрозділи.

Командир відділення роти 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України молодший лейтенант Антін Рощін. Як оператор наземного роботизованого комплексу виконав понад два десятки успішних евакуацій поранених і розробляє нові безпечні маршрути. Зокрема, у липні понад п’ять годин проводив місію із евакуації пораненого захисника, завдяки чому було врятовано життя воїна.

Художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Тіберій Сільваші. Мав близько 40 персональних виставок. Полотна митця зберігаються у фондах західноєвропейських музеїв, а також у закладах культури Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, Києва, у приватних колекціях у Європі та США. У 2022 році був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка за інсталяцію «Крила».

Композитор, Герой України Євген Станкович. Переможець багатьох міжнародних і вітчизняних мистецьких конкурсів та фестивалів. Створив музичні твори до низки драматичних вистав і більш ніж 100 художніх фільмів. У 1977 році був відзначений Шевченківською премією за симфонію «Я стверджуюсь» на слова Павла Тичини.

Майор медичної служби Асан Чарухов. Очолює 1-й окремий медичний батальйон Сухопутних військ ЗСУ. З початком повномасштабного російського вторгнення одним із перших почав проводити успішні евакуації поранених за допомогою НРК на передовій. Під його керівництвом підрозділ перетворився на сучасний медичний хаб із хірургічними групами, стаціонаром та унікальною цифровою системою супроводу пацієнтів «Сізіфус». У 2026 році його батальйон, який забезпечує медичне прикриття близько 100 кілометрів фронту, став базою для вдосконалення стандартів військової медицини.

Старша медична операційна сестра медичної роти 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Надія Яріш. У 2022 році надавала медичну допомогу пораненим бійцям на «Азовсталі». Провела п’ять місяців у російському полоні на території Оленівської колонії. За спілкування українською її на 41 день кинули до карцеру. Вона також стала свідком теракту в Оленівці. Після визволення з полону й проходження реабілітації повернулася до Запорізького військового госпіталю, а пізніше була зарахована до складу «Азова» для проходження служби.

Надія Яріш наголосила, що всьому світові треба розповідати про українських військових, які перебувають у російському полоні, особливо – про захисників Маріуполя.

«Вони щодня зазнають страждань, катувань. Вони з кожним днем втрачають здоров’я та життя. На цей момент нам відомо про 375 громадян України, які були закатовані в катівнях Росії», – зазначила вона.

Відзнака Президента України «Національна легенда України» запроваджена у 2021 році. Глава держави відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України, захист країни та служіння українському народові, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.