Президент зустрівся з воїнами 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які виконують завдання на Олександрівському напрямку 

На пункті управління 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з військовими, які виконують завдання на Олександрівському напрямку.

Т. в. о. командира бригади Дмитро Савон доповів про виконання поставлених завдань, проблемні питання та прогнози.

Президент поспілкувався з командирами про забезпечення розвідувальними й ударними дронами, потребу в далекобійній артилерії та малих радіолокаційних станціях (РЛС). Також обговорили використання додаткового прямого фінансування бригад, збільшення мотивації для повернення із СЗЧ, підготовку та заохочення воїнів. Окрема тема – комплекс розвідувальних, підготовчих і технічних заходів для захисту пілотів на передовій.

Володимир Зеленський зазначив, що кожне з питань, про які сьогодні йшлося, буде опрацьоване з військовими.

Глава держави привітав воїнів із Днем Незалежності України, подякував за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Саме ви даєте можливість нам пишатися, що ми незалежна держава, і мати цю незалежність. Тридцятип’ятиріччя нашої незалежності. Ворог почав повномасштабну війну після 30-ї річниці, і ви з гордістю, стійко боретеся за неї майже п’ять років. Дуже дякую вам, вашим побратимам, посестрам, усім дякуємо. Бережіть себе, бережіть особовий склад. Безумовно, це найдорожче, що в нас є, – люди. Це і є наша держава», – зазначив він.

Президент нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» І–ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».