Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади

На пункті управління 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з військовими, які виконують завдання на Олександрівському напрямку.

Олег Апостол доповів про виконання завдань, які стоять перед десантниками щодо звільнення останніх кілометрів Дніпровської області, та операцій з активної оборони Донеччини. Також ішлося про ситуацію у Слов’янсько-Краматорській агломерації, на Гуляйпільському напрямку та в Костянтинівці.

Глава держави поспілкувався з командирами бригад і батальйонів Десантно-штурмових військ про рекрутинг, інші підходи до мобілізації, залучення іноземних добровольців і комплекс заходів із повернення військових, які пішли в СЗЧ. Також обговорили забезпечення підрозділів наземними роботизованими комплексами, квадроциклами й далекобійними артилерійськими снарядами. Президент зазначив, що потреби воїнів будуть забезпечені.

Глава держави привітав захисників із Днем Незалежності України та подякував за збереження нашої держави.

«Ви одна з тих бригад, які це зробили, дуже сильна бригада. Безумовно, вдячні всім нашим воїнам, але ми повинні виділяти, відмічати завжди сильніших, сміливих, міцних і абсолютно чесних воїнів, які дивляться на ворога, не бояться і знають, що треба знищувати більше. Тоді Україна переможе. Я вам бажаю цієї перемоги і вважаю, що ви одна з таких крутих наших бригад, такий здобуток незалежної України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Герою України, командиру 95-ї ОДШБр полковнику Руслану Маришеву. Він пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. В січні – травні на Запоріжжі та Дніпровщині підрозділи під його керівництвом звільнили близько 101 квадратного кілометра території, ліквідували понад 700 ворогів, 850 окупантам завдали поранень, десятьох росіян взяли в полон, знищили танки, артилерійські системи, понад 2 тисячі дронів. Після цього 95-та бригада виконує завдання на Донеччині. Із травня вдалося звільнити 53 квадратних кілометри української території та завдати Росії понад тисячу втрат убитими й пораненими. Полковник Маришев неодноразово перебував на передових позиціях, ухвалюючи рішення під безпосередньою загрозою життю.

Глава держави також вручив військовим ордени Богдана Хмельницького ІІ–ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

Полеглих українських воїнів ушанували хвилиною мовчання.