Президент обговорив із представниками Конгресу США подальшу підтримку України, насамперед у посиленні ППО

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Річардом Блюменталем і членом Палати представників США Джимом Гаймсом.

«Дякуємо, що приїхали в ці дні, важкі дні після масованої атаки. Дякуємо за вашу двопартійну підтримку. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу Сполучених Штатів», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в антибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. Важливими є як своєчасна закупівля та виділення цих ракет, насамперед через програму PURL, так і прискорене постачання.

«У нас є ініціатива на полі бою, яку ми отримали. Зараз ми в кращому становищі, ніж були протягом року. Але навіть у такій ситуації наші люди незахищені – передусім цивільні – через великий дефіцит антибалістичних ракет. І навіть програма PURL, яка працює, не допомагає повною мірою», – акцентував Президент.

Представники Конгресу наголосили: бачать, як Росія намагається залякувати дипломатичних представників, щоб змусити їх виїхати з Києва. Але всі її спроби лише збільшують готовність допомагати Україні та зберігати дипломатичну присутність у столиці.

«Те, що робить Путін, – це поза межами жорстокості. Він намагається тероризувати й залякати Україну, щоб змусити її скоритися і переконати світ, що Росія перемагає. Я повернувся після візиту в лютому, щоб сказати людям: Росія не перемагає. Росія не переможе. Україна може перемогти, якщо ми її підтримаємо», – зазначив Річард Блюменталь.

Член Комітету з розвідки Палати представників Джим Гаймс зазначив, що підтримка України, включно з наданням розвідданих, триватиме.

Володимир Зеленський детально поінформував про ситуацію на фронті та успішні далекобійні санкції України. Американська сторона чітко бачить, що Росія зазнає величезних втрат і не перемагає на полі бою.

«Вони зараз у дуже складних обставинах. Ми також. Але ми були в таких обставинах від початку цієї війни. Тепер вони у складних умовах. Вони нервують, у них великі втрати, і ми думаємо, що вони почнуть велику мобілізацію в Росії. Тому нам потрібно показати, що в нас є зброя, підтримка, кошти й ми не самі», – акцентував Президент.

Обговорили також посилення санкцій проти Росії. Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб не було жодних послаблень у цьому напрямі. Американські конгресмени переконані, що при цьому необхідно тиснути на нафтогазову галузь, щоб зменшувати фінансові можливості Росії продовжувати війну.

Окрема увага – переговорному процесу. Глава держави акцентував, що не має бути паузи в дипломатії і треба активізувати перемовини, бо Україна, США, увесь світ потребують миру.

Річард Блюменталь також подякував Україні за захист від іранських ракет і дронів.

«Те, чого ви навчаєте світ, надзвичайно цінне, і ми вам зобов’язані. Ми зобов’язані вам не лише за уроки технологій, а й за уроки мужності, витривалості, хоробрості, стійкості, винахідливості та креативності», – зауважив він.

«Ви допомогли нам із самого початку цієї війни, і, звісно, одразу, коли ми отримали меседжі з Близького Сходу, що деяким американським військовим на базах потрібна підтримка, ми були відкриті до цього й негайно направили наші групи для допомоги країнам Близького Сходу та, звісно, американським представникам там. Ми робили це тому, що ми справді друзі й справжні партнери, і ми готові продовжувати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже має домовленості щодо угод у форматі Drone Deal із партнерами на Близькому Сході та працює з американською стороною щодо укладення Drone Deal.