Маємо якнайшвидше просуватися в процесі розроблення європейської антибалістичної системи, Україна готова зробити свій внесок – Сергій Кислиця

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця та заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провели зустріч із делегаціями міністерств закордонних справ країн Північної Європи та Балтії на чолі із керівниками департаментів із питань політики безпеки.

Ключова тема зустрічі – спільна європейська та євроатлантична безпека.

Українська сторона подякувала партнерам за оборонну допомогу від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема за внески в програму PURL. Загалом країни NB8 надали понад 2 мільярди доларів для PURL. Україна розраховує на додаткові внески та якнайшвидше постачання ракет до систем Patriot.

Сергій Кислиця поінформував про роботу Президента України Володимира Зеленського з лідерами країн Європи над створенням власної європейської антибалістичної системи, у якій держави Північної Європи та Балтії відіграють особливо важливу роль. Пріоритет – якомога швидше запустити практичну реалізацію цієї ініціативи й таким чином забезпечити колективний захист Європейського континенту.

«Ми маємо спільно якнайшвидше просуватися в процесі розроблення європейської антибалістичної системи й забезпечити масове виробництво. Україна готова зробити свій внесок у цей процес. Єдність європейських країн навколо посилення спільної обороноздатності є критично важливою. Маємо просувати практичні оборонні рішення, які можна оперативно втілити в життя», – наголосив перший заступник керівника Офісу Глави держави.

Також обговорили очікування від цьогорічного саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня, та просування України до членства в ЄС.

«Розраховуємо на відкриття всіх переговорних кластерів із ЄС вже в червні та на одноголосну підтримку з боку європейських партнерів. Європейські країни мають просувати відкриття усіх переговорних кластерів так само, як Україна бореться на полі бою», – зазначив Ігор Жовква.

Окремо йшлося про дипломатичну роботу для досягнення достойного миру. Сергій Кислиця поінформував про актуальну ситуацію та відзначив важливість участі Європи в цьому процесі.