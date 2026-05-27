Президент України та Прем’єр-міністр Швеції уклали декларацію, яка відкриває дорогу до Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони, що передбачає розвиток співробітництва у форматі Drone Deal.

Лідери домовилися приділяти особливу увагу розвитку інтегрованих, багаторівневих спроможностей протиповітряної оборони. У співпраці з партнерами триватиме робота над нарощуванням виробництва засобів ППО та вдосконаленням можливостей для протидії балістиці.

Україна та Швеція посилять взаємодію в оборонно-промисловій сфері й постачанні оборонних спроможностей, а також працюватимуть над двосторонньою угодою про безпекове та оборонне співробітництво.