Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Швеції спілкування з журналістами

Дорогий Ульфе, шановний пане Прем’єр-міністре, дякую за цю зустріч, за цей візит, за велику допомогу!

Шановні друзі, шановні члени наших делегацій!

Дорога Швеціє!

Перш за все хочу подякувати Швеції за всю підтримку для України. Високо цінуємо підтримку наших людей, підтримку нашого захисту. Швеція абсолютно принципово на захисті життя, і ми це надзвичайно цінуємо. Саме така рішучість, як у Швеції, наближає мир, і ми дуже хотіли б, щоб і деякі інші наші українські партнери, партнери України, були такими ж послідовними, принциповими й допомагали в межах того, що вони реально можуть.

Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції, і ця підтримка відкриває для нас новий рівень у збереженні життів наших людей, у захисті наших міст, у захисті наших громад. У цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярда доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильнішими, є кошти, зокрема, на виробництво дронів – майже 400 мільйонів.

Але найголовніше – «гріпени». І Прем’єр-міністр про це сказав. Ми почали цю розмову, і в минулому році, в кінці минулого року, були прийняті відповідні рішення, на мій погляд, також важливі історичні, але ми почали. Ми в грудні вже домовились. І сьогодні ми вже маємо рішення щодо бойової авіації. Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот і нашу протиповітряну оборону. Із цього пакета більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні десять місяців отримати перші можливості, отримати перші «гріпени». Ми будемо робити зі свого боку все можливе, і дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь, і це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб. Ідеться саме про ескадрилью «гріпенів» для України, і це надзвичайно вагома для нас підтримка.

Окрім цього, як ми раніше це й затвердили з Ульфом, Україна готова купувати «гріпени». Ми це починаємо робити. Напередодні на рівні Євросоюзу, а сьогодні в нашому парламенті, у Верховній Раді України, остаточно ухвалені рішення для пакета європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро, і це кошти на 2 роки, в тому числі для нашої оборони. Саме із цього пакета ми спрямовуємо 2,5 мільярда на закупівлю сучасних «гріпенів».

Тобто загалом цей рік, наступний рік і подальша наша співпраця – це розбудова українського флоту шведських «гріпенів» – усі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини, – і це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців.

Ульфе, дякую тобі, всій твоїй команді. Дякую всій Швеції за ці, безперечно, сильні кроки. Ми дуже вдячні й компанії Saab та іншим представникам дійсно великого рівня, високого рівня виробництва Швеції.

Сьогодні ж ми обговорили деталі нашої співпраці в усіх інших сферах. Я поінформував про ситуацію в Україні – на полі бою та в нашому захисті від російських ударів. Росія продовжує сподіватися на ракети і вбивство людей на фронті значно більше, ніж на дипломатію. Це потрібно виправити. Ключове для цього – продовжувати підтримку української ППО, і найбільш важливий елемент на сьогодні – це захист від російської балістики та інших типів ракет. Європа має свої інструменти для захисту від крилатих ракет, але от із балістикою значно складніше – ми змушені покладатися передусім на Сполучені Штати. Зараз через війну в Ірані постачання ракет для «петріотів» стало більш проблемним. У вівторок я написав, направив щодо цього спеціальний лист Президенту Сполучених Штатів та Конгресу Сполучених Штатів – детальний лист про всі аспекти того, що потрібно, і як постачання достатньої кількості «петріотів» – ракет передусім і систем – може вплинути на закінчення війни. Сподіваємося на відповідь, і я вдячний усім сенаторам та конгресменам, усім нашим друзям у Сполучених Штатах, які сприймають позитивно це моє українське звернення.

Але також активно працюємо і з нашими європейськими друзями. Вважаю, що Європі треба мати тут, мати вдома, на своєму континенті, всі можливості захисту. Нам потрібна своя європейська антибалістика в достатній кількості й достатньої сили. Будемо над цим працювати, зокрема, у форматі NB8. Це один із наших найбільш дієвих форматів, який об’єднує Україну, Нордичні держави, держави Балтії. Готуємося до саміту NB8 у червні.

Вдячний вам також і за всі санкційні кроки, Ульфе, твоєму уряду – за все, що обмежує російський потенціал агресії.

І ще одне.

Вдячний Швеції за принципову підтримку нашого руху у Європейський Союз. Уже найближчим часом ми розраховуємо на відкриття кластерів – усе для цього готове. І маємо рухатися далі, щоб українська участь у європейських справах – а це й наш безпековий досвід, і наш економічний потенціал, потенціал української креативності, – щоб усе це було повноправною частиною європейських відносин та європейського розвитку. Україна б’ється заради свого життя та європейського способу життя на повну силу. І ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, всім, хто поважає нас, Український народ, хто нам допомагає наблизити мир. Дякую, Швеціє, ще раз!

Дякую, Ульфе, тобі ще раз!

Слава Україні!