Звернення Президента до учасників засідання Ради Україна – НАТО

Дуже дякую!

Дорогі друзі, шановний пане секретарю, дорогий Марку!

Дякую, що приїхали. Це важливий сигнал вашої підтримки. І дякую, Марку, за вашу особисту залученість. Дуже важливо, що ви, друзі, сьогодні в Україні, саме в цей момент, і що формат Ради Україна – НАТО працює та допомагає зберігати фокус на найважливішому. І ви про це сказали: це справді сигнал Путіну після їхніх слів про те, що всі посольства мають залишити нашу країну, мають залишити Київ. А всі тут. Тож щиро дякую.

Учора лише внаслідок однієї масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти. Це жахливо. Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня. Але найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є ракети.

Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося.

Ви всі бачите, що наші позиції на фронті міцні й що ми поступово повертаємо окуповану територію. У травні Росія майже не досягла жодних значущих результатів на полі бою. І це, вважаю, має значення.

Будь ласка, також зверніть увагу на втрати Росії. Вони втрачають 30–35 тисяч військових щомісяця. І характер цих втрат, до речі, дуже цікавий. Він змінився за останній рік чи півтора. Ні, думаю, за останній рік. Так. Близько 63 % – убиті, ще 37 % – тяжкопоранені. Це величезні безповоротні втрати.

Навіть для Росії це стає серйозною проблемою, адже загальна чисельність її окупаційного угруповання скорочується.

Ми також досягли дуже важливих результатів завдяки нашим ударам середньої дальності та далекобійним ударам. Росія стикається з очевидним дефіцитом пального на тимчасово окупованих територіях і в частині центральної Росії, а також із серйозними порушеннями у своїй логістиці.

Тож завдяки цьому тиску ми змушуємо Росію обирати між дипломатією та подальшими втратами. Важливо, що Росія постає саме перед таким вибором.

І зараз у Росії залишився тільки один, останній, аргумент – балістичні ракети. Лише один.

Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають нам отримувати ракети-перехоплювачі Patriot через PURL. Дякую, Марку! І дякую всім нашим партнерам. Роблячи це, ви рятуєте життя в Україні.

Але нинішніх обсягів і темпів постачання недостатньо. Нам потрібно більше ракет-перехоплювачів Patriot, і нам потрібно, щоб їх постачали швидше.

Саме тому ключове, що нам потрібно зробити разом, – забезпечити подальшу підтримку нашої протиповітряної оборони, щоб Україна могла захищатися як від крилатих, так і від балістичних ракет.

У світі достатньо ракет, щоб забезпечити такий захист. Потрібна лише політична воля, щоб Україна їх отримала.

Нещодавно я надіслав спеціального листа Президенту Сполучених Штатів і членам Конгресу із цього питання та прошу вашої підтримки, щоб допомогти забезпечити позитивну відповідь.

Сподіваюся, що на саміті НАТО в Анкарі ми зможемо продовжити цю роботу й домогтися подальших постачань для України.

Також вважаю, що продовження нашої спільної роботи над виробництвом зброї є одним з основних пріоритетів. Це охоплює створення тут, у Європі, достатнього рівня антибалістичної оборони. США чітко закликали Європу брати на себе більшу відповідальність за власну оборону, і виробництво антибалістичних систем та необхідних для них ракет, очевидно, є частиною цих зусиль.

Ми вже давно обговорюємо це зі Сполученими Штатами – це правда. Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем – систем Patriot. І йдеться не лише про Україну – це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти.

Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі.

Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що ми можемо рухатися швидко й виробляти сучасні системи у великих масштабах. Тож прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій.

І ми готові робити це не лише самостійно, а й разом з усіма партнерами по НАТО, які можуть долучитися до цих зусиль.

І ще одне.

Ми всі готуємося до майбутніх зустрічей у форматі G7 та саміту НАТО в Анкарі. Сподіваємося, що ці зустрічі допоможуть наблизити завершення цієї війни.

Ми всі розуміємо виклики, які створила війна в Ірані. Ми всі знаємо, як складно зберігати фокус на кількох кризах одночасно. Але ми також бачимо, що країни НАТО й НАТО загалом продовжують забезпечувати важливі результати.

Збільшення оборонних витрат до 5 % – це добра мета, і вона, безумовно, зробить Альянс і кожного члена НАТО сильнішими. І це збільшення оборонних витрат також має відображатися в сильніших і більш практичних кроках для захисту наших спільних інтересів і порятунку життів тут, у цій війні.

Такі програми, як SAFE, і всі наші формати співпраці у виробництві зброї створюють додаткові спроможності.

Важливо, щоб SAFE повністю враховувала український бойовий досвід і уроки, винесені із цієї війни. Саме так ми зможемо забезпечити, щоб інвестиції давали ті спроможності, яких справді потребує сучасна війна.

І особливо важливими є наші Drone Deals. Ми вже запропонували їх Європейському Союзу та низці наших партнерів і союзників.

І ми маємо зробити все можливе, щоб ці Drone Deals запрацювали якнайшвидше.

Санкції проти Росії також залишаються важливими.

Усі ці зусилля мають бути максимально ефективними, щоб разом вони створили достатній тиск на Росію та змусили її завершити цю війну.

Дякую.