Президент і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії та День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із батьками загиблих маленьких українців і представниками дипломатичних установ іноземних держав ушанували пам’ять дітей, яких убила Росія.

«Зараз це щонайменше 707 українських діточок. І ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала. Тисячі дітей, чия доля досі невідома. І все це доказує, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія. Їхні нібито удари виключно по військових об'єктах і вигадані хворою уявою цілі війни – все це нараз розбивається об реальність. Дуже прозоро й чітко. Путін – убивця дітей. Армія Росії – вбивця дітей», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що за кожною цифрою російських злочинів – розбиті дитячі мрії, плани на життя, сподівання і біль кожної матері та кожного батька. Серед загиблих українських дітей – малюк, який ще навіть не вмів ходити й говорити, дівчинка, що спала в себе в кімнаті, хлопчики-близнюки й підлітки, які за мить до російського удару йшли на своє перше побачення.

Глава держави зазначив, що так звана друга армія світу не здатна перемогти на полі бою і самостверджується вбивствами дітей. Президент нагадав, що Росія робила це в Сирії, Грузії та робитиме в інших точках, куди прийде.

«Співчуття – це важливо, але замало. Заяв замало. Засудження замало. Все це важливо, але сьогодні вже недостатньо. Потрібен реальний захист життя, потрібно діяти. Щоб доля однієї дитини й доля однієї країни ніколи не залежала від того, чи має Москва балістику, чи не має. Час зупинити Росію. Реально. Рішуче й разом. І тільки тоді, тільки в ту мить, коли від рук Росії більше не буде гинути жодна дитина – ні в Україні, ні в Європі, ніде у світі, – лише тоді пам’ять і шана до цих дітей, до наших дітей буде справжньою», – акцентував Президент.

Олена Зеленська наголосила, що кожен у Росії, хто віддає наказ на запуск ракети по українському місту, має знати, що все це фіксується та отримує юридичну кваліфікацію.

«Криміналізація агресора має стати не окремими справами, а системним тиском, невідворотним і відчутним. Таким, щоб рука, яка тягнеться до кнопки запуску, відчувала вагу майбутнього вироку. І світла пам'ять не має залишатися лише пам'яттю. Вона має стати доказом і вироком. Шановні посли, представники міжнародної спільноти! Злочини щодо дітей в Україні задокументовані, вони мають юридичну кваліфікацію, і вони чекають на вашу політичну волю. Не співчуттям, а діями», – зазначила перша леді.

На вшануванні була присутня Ольга Шикула, яка через російський удар по приватному будинку в Харківській області в ніч на 11 лютого цього року втратила чоловіка-ветерана й трьох дітей. Також – Роман і Наталія Нікітські: їхній 15-річний син загинув унаслідок російської атаки на дитячий майданчик у Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

«Хочу звернутися до представників іноземних держав. Коли з плином часу або зараз будете чути у своїх країнах заклики, що російський спорт, культура, мистецтво поза політикою, що потрібно допускати їх до якихось міжнародних змагань або укласти якийсь вигідний контракт, то пам'ятайте про кров наших дітей, про кров наших жінок, про кров наших захисників і захисниць, яка була пролита внаслідок цієї злочинної війни», – зазначив Роман Нікітський.

Присутні вшанували памʼять дітей, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу, де відображаються портрети загиблих маленьких українців.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, лише за офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей, іще 2548 були поранені. Реальна кількість може бути більшою, бо немає можливості отримати повну інформацію з прифронтових регіонів і тимчасово окупованих територій України.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії вшановують в усьому світі з 1982 року. Четвертого червня 2022 року в Києві відкрили мультимедійний мартиролог «Діти».