Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній, ми маємо це виправити – звернення Президента
27 травня 2026 року - 20:35

Потрібно зробити більше, щоб нові сучасні компоненти не використовувались у російських дронах та ракетах – Владислав Власюк

29 травня 2026 року - 16:15

Президент провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії

29 травня 2026 року - 14:25

Олена Зеленська підбила підсумки Сезону української культури у Франції

29 травня 2026 року - 11:45

Олена Зеленська відвідала «Книжковий Арсенал» і передала українським воїнам придбану книжку

28 травня 2026 року - 20:52

Робочий візит Президента України до Швеції
Робочий візит Президента України до Швеції

28 травня 2026 року - 16:28

Потрібно зробити більше, щоб нові сучасні компоненти не використовувались у російських дронах та ракетах – Владислав Власюк

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк та українські експерти, які вивчають російські засоби ураження, продемонстрували представникам медіа деталі ракет і дронів, які Росія застосувала під час ударів по Україні.

«Наявні зразки озброєння є підтвердженням того, що проведеної роботи недостатньо, бо знову і знову прилітає. Якщо ми подивимось на цифри кількості застосованих ракет та дронів, то кожного місяця вони збільшуються у порівнянні з тими самими місяцями попереднього року. Це погана частина. Хороша – ми бачимо вимушену заміну окремих західних компонентів на китайські, тому наша санкційна робота успішна», – наголосив Владислав Власюк.

Експерти зазначили, що найбільше китайських компонентів – у російських БпЛА. Багато деталей у озброєнні агресора – зі Швейцарії, Німеччини, США, Японії, Китаю та інших країн. Зокрема, ракета Х-101 містить понад 100 іноземних компонентів, «Калібр» – близько 30 деталей закордонного виробництва.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики зауважив, що всі дані оперативно передаються партнерам. За його словами, агентства США з початку року провели понад десять операцій для перекриття каналів постачання на мільйони доларів. Також українська сторона передала інформацію дипломатам Китаю.

Представникам медіа продемонстрували комп’ютер та процесорний блок із російської балістичної ракети середньої дальності «орєшнік», який РФ випустила по Львівщині у ніч на 9 січня. Владислав Власюк зазначив, що залишки «орєшніка», який впав у Білій Церкві в ніч на 24 травня, ще вивчають, а компонентів «орєшніка», що їх Росія застосувала під час атаки на Дніпро в листопаді 2024 року, не залишилося після удару. На переконання експертів, наявні деталі свідчать, що це не новітнє озброєння – ракета є осучасненою модифікацією, має інерційну систему наведення, тобто не керується із застосуванням супутників.

Також представили деталі та компоненти російських ракет Х-101, «Калібр», «Кинджал», дронів «Шахед»/ «Герань-2» та баражуючого БпЛА-камікадзе зі штучним інтелектом. Ці види озброєння РФ застосувала під час атаки на Україну в ніч на 24 травня.

«Нам треба більше можливостей для збивання засобів ураження, зокрема балістичних. Нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямах – наша ППО, запобігання порушенню санкцій і надходженню компонентів. Закликаю партнерів і компанії-виробники зробити більше, щоб нові сучасні компоненти не потрапляли до Росії й не використовувались у російських ракетах та дронах», – резюмував Владислав Власюк.

