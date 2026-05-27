Олена Зеленська підбила підсумки Сезону української культури у Франції

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у публічній розмові українських та французьких діячів культури «Вояж, що триває. Як Сезон культури змінює сприйняття України у Франції». Захід відбувся в межах ХІV Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал».

Перша леді назвала це символічним, бо французьку літературу століттями читають в Україні й так само важливо, щоб французький читач нарешті відкрив для себе українську.

«Тому для мене був особливим той день у грудні минулого року, коли разом із Institut français, Українським інститутом і міністерствами закордонних справ та міністерствами культури обох країн у присутності пані Макрон і пані мера Парижа Ідальго ми відкривали український сезон у Франції. Колись українські митці їхали до Парижа надихатися свободою мистецтва. Тепер музеї відкривають українське мистецтво, французькі сцени звучать українською мовою, а в університетах з’являються українські курси», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента зазначила, що за чотири місяці український сезон охопив 11 регіонів і 43 міста Франції. Було реалізовано 70 проєктів, що об’єднали майже 190 заходів різного формату та близько 200 учасників із різних секторів та сфер. Це допомогло окреслити новий етап довгострокової співпраці між українськими й французькими культурними інституціями.

«Тепер, коли сезон завершився, можемо бути впевненими, що тисячі французів зустрілися з українською творчістю особисто. А особистий досвід переконує краще за будь-які пояснення», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що культурна й освітня співпраця, закладена між країнами під час сезону, триває: вже 16 французьких університетів приєдналися до Глобальної коаліції українських студій.

«Продовжуємо активний діалог з Університетом Сорбонна щодо майбутніх спільних академічних і міждисциплінарних проєктів. Поглиблюється співпраця з Університетом Бордо, де розвиваються курси української мови та гуманітарні ініціативи. І особливо хочу відзначити співпрацю з Національним інститутом східних мов і цивілізацій у Парижі, де розвиваються кримськотатарські та кримські студії», – наголосила дружина Президента.

До Глобальної коаліції українських студій входять 69 закладів вищої освіти 26 країн. Також активно розвивається ініціатива Олени Зеленської «Українська книжкова поличка». Загалом у світі їх уже 390, з них сім – у Франції.

«Я справді вірю: культура та знання, якщо допустити їх до себе, витриваліші за будь-яку агресію. Бо агресія живе там, де є невігластво. А там, де люди знають одне про одного більше, розуміють і поважають різноманітність замість того, щоб її заперечувати, цивілізація вистоїть. Дякую всім, хто через культуру та знання будує цей світ», – підсумувала перша леді.