Олена Зеленська відвідала «Книжковий Арсенал» і передала українським воїнам придбану книжку

Перша леді України Олена Зеленська відвідала XIV «Книжковий Арсенал» у «Мистецькому Арсеналі».

«”Книжковий Арсенал” продовжується під час повномасштабного вторгнення, і це не менш важливо для суспільної стійкості, ніж безліч спеціальних терапій. Література віддячує своїм поціновувачам тим, що допомагає триматися», – зазначила дружина Президента.

Цьогоріч до «Книжкового Арсеналу» приєднаються понад 150 учасників, серед яких – зіркові гості, лідери думок, визнані автори та нові імена. У програмі – дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з письменниками та презентації нових видань, а також музична й перформативна програми, виставки.

Фокус-тема цього «Книжкового Арсеналу» – «Нести свою свободу». Її куратор – український журналіст, правозахисник, військовослужбовець, колишній військовополонений Максим Буткевич.

Цьогоріч на «Книжковий Арсенал» також повертається Програма письменника, яку куруватиме український воїн, волонтер, поет, прозаїк і перекладач Андрій Любка.

Разом із генеральною директоркою «Мистецького Арсеналу» Олесею Островською-Лютою та директоркою ХІV «Книжкового Арсеналу» Юлією Козловець перша леді познайомилася з новинками видавництв і розповіла, які книжки придбала.

Це, зокрема, «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня, «Трикутник влади: Врівноваження нового світового ладу» Президента Фінляндії Александра Стубба та «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни» Артема Захарченка.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом у Швеції і тому не зміг бути на «Книжковому Арсеналі». Але для себе Глава держави обрав «1913: Літо століття» Флоріана Іллієса та «Час для гідності. Справедливість у несправедливому світі» Раяна Голідея, яку подарував Премʼєр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону.

Дружина Президента також передала придбану книжку українським захисникам і захисницям.