Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній, ми маємо це виправити – звернення Президента
27 травня 2026 року - 20:35

Президент провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії

29 травня 2026 року - 14:25

Олена Зеленська підбила підсумки Сезону української культури у Франції

29 травня 2026 року - 11:45

Олена Зеленська відвідала «Книжковий Арсенал» і передала українським воїнам придбану книжку

28 травня 2026 року - 20:52

У сьогоднішньому пакеті від Швеції обсягом 2,7 мільярда доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильнішими – Президент за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції

28 травня 2026 року - 17:54

Робочий візит Президента України до Швеції
28 травня 2026 року - 16:28

Президент провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії

29 травня 2026 року - 14:25

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Канцлер висловив співчуття у зв’язку з постійними російськими повітряними атаками. Президент подякував за підтримку та поінформував про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах.

«Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачанні антибалістики», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери детально обговорили європейську інтеграцію України. Наша країна очікує, що вже в червні буде відкритий перший переговорний кластер. Президент наголосив, що це буде справедливим рішенням, на яке українці заслуговують. Глава держави подякував Австрії за абсолютну підтримку цієї позиції.

Володимир Зеленський та Крістіан Штокер обговорили також взаємодію в межах міжнародних організацій. Президент України доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні.

