Олена Зеленська зустрілася з авторами опери «Матері Херсона» та подякувала їм за привернення світової уваги до викрадення Росією українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська відвідала світову прем’єру концертної версії опери «Матері Херсона» у Національній опері України.

Опера розповідає історію двох матерів із Херсона, які вирушають у дорогу завдовжки понад 4 тисячі кілометрів через кілька країн і тимчасово окуповані території України, щоб урятувати своїх дочок, яких утримують на півострові Крим. В її основі – реальні свідчення жінок, які повертали своїх дітей із російської окупації.

Концертна версія опери є першою публічною презентацією твору, написаного на спільне замовлення Метрополітен-опери у Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві.

Диригенткою опери стала Кері-Лінн Вілсон. У проєкті також узяли участь оркестр і хор Національної опери України, Дитячий хор КДМЛ ім. М. В. Лисенка та ансамбль «Київська камерата».

Перед прем’єрою перша леді зустрілася з Кері-Лінн Вілсон і генеральним директором нью-йоркської Метрополітен-опери Пітером Гелбом.

«Вдячна всім причетним за те, що дали цій дійсно болючій темі світовий розголос. Понад 20 тисяч дітей викрала й вивезла Росія, лише 2223 вдалося наразі повернути зусиллями Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Що більше людей знатимуть про це й долучаться до порятунку, то більше шансів на повернення дітей додому і їхнє возз’єднання з близькими», – сказала Олена Зеленська.

До зустрічі приєднався Президент України Володимир Зеленський. Кері-Лінн Вілсон подарувала Главі держави вінілову платівку – щойно випущений запис із Національним ансамблем солістів «Київська камерата».

Перша леді наголосила, що цей візит митців і прем’єра опери відбулися в тяжку для України дату – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. За час повномасштабного російського вторгнення держава-агресорка вбила в Україні щонайменше 707 дітей.

«Голоси українських дітей, матерів, родин мають звучати на весь світ як свідчення і вирок за російські злочини, як наближення та утвердження справедливості», – підсумувала Олена Зеленська.