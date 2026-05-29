У Вінниці Олена Зеленська підбила підсумки Всеукраїнського тижня безбар’єрності

У Вінниці перша леді України Олена Зеленська разом із міністром молоді та спорту Матвієм Бідним та заступниками керівників профільних міністерств ознайомилася з прикладами безбар’єрних рішень у регіоні.

Дружина Президента відвідала професійний коледж сфери послуг Вінницької обласної ради. В межах проєкту «EU4Skills: модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» в закладі створено безбар’єрний HORECA-простір для навчання студентів з інвалідністю, зокрема з порушеннями слуху.

Також Олена Зеленська побувала в Центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля». Завдяки ПРООН та за фінансової підтримки уряду Японії тут створений майданчик для вивчення технік користування кріслом колісним та майданчик для орієнтування у просторі для людей із порушеннями зору.

Крім того, перша леді ознайомилася з безбар’єрними рішеннями, створеними у Вінницькому обласному українському академічному музично-драматичному театрі ім. Миколи Садовського. У залі театру облаштували можливість перебувати на кріслі колісному, для відвідувачів з порушенням слуху та зору створена навігація, запроваджені супровід та інформаційна підтримка. За сприяння Українського культурного фонду «Культура без бар'єрів» театр започаткував послугу аудіоопису для осіб з порушеннями зору.

Олена Зеленська також відвідала Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія». Мета закладу – відновлення й підтримка фізичного та психологічного стану дітей та молоді з інвалідністю, їхня соціальна адаптація, розвиток та інтеграція в суспільство.

Дружина Президента ознайомилася з роботою молодіжного центру – безкоштовного простору для розвитку молоді. Перша леді взяла участь в обговоренні флагманського проєкту Міністерства молоді та спорту України та Офісу Президента України «Хаби майбутнього» – створення просторів для планування життєвої траєкторії, професійного самовизначення та розвитку економічної самостійності молоді, а також у тренінгу «Картування можливостей» із визначення наявних перспектив для молоді у громаді.

«Було важливо побачити рішення, створені в межах Державної програми безбар’єрності для жителів Вінниці – дорослих і дітей. Обговоримо з відповідальними посадовцями, як зробити найкращі рішення нормою для всієї України», – наголосила перша леді.

Крім того, під час спеціального заходу «Мова гідності» письменниця й засновниця ГО «Видимі» Олена Пшенична провела тематичну лекцію щодо коректного мовлення.

«Хоч ми сьогодні й підбиваємо підсумки тижня безбар’єрності, роботу продовжуємо. Всі тижні, місяці й роки мають стати в Україні безбар’єрними. Бо у людських прав і можливостей не має бути ніяких обмежувальних термінів і обмежень», – зазначила дружина Президента.

За словами Олени Зеленської, під час тижня безбарʼєрності відбулося понад 3700 заходів по всій країні.

«У створенні рівних можливостей для всіх та інформуванні про них були задіяні не тільки столиця та обласні центри, а й безліч громад країни. Якщо на рівні найменших громад безбар’єрність є свідомим вибором, поступово вона стане нормою для кожного українця», – зазначила перша леді.