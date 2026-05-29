Володимир Зеленський та Нікушор Дан обговорили удар російського дрона по житловому будинку в Румунії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном.

Від імені всіх українців Глава держави висловив підтримку Румунії та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим від нічного удару російського дрона по житловому будинку в Галаці. Володимир Зеленський наголосив: важливо, що є принципова, оперативна й сильна реакція Румунії на те, що сталося.

«Україна готова підтримати безпеку Румунії, яка вже пʼятий рік послідовно допомагає нам захищатися від російських ударів. З ночі наші військові були на звʼязку, і зараз ми обговорили подальшу взаємодію на рівні наших команд», – зазначив Президент.

Лідери домовилися бути в постійній комунікації й працювати разом і надалі, щоб захистити життя від усіх потенційних російських загроз.

«Наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз, ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це важливо», – наголосив Володимир Зеленський.