Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні – кілька важливих речей. Перше: ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні – підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24 на 7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Я вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «петріотів», і достатнє постачання залежить від Америки – сподіваємось, що Україну будуть чути.

Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги – всі наші дипломатичні представники повинні зосередитись. Результати потрібні. Фактично кожен день ми комунікуємо з тими партнерами, які можуть підтримати нас. Вчора – дійсно хороші рішення зі Швецією. Сьогодні є рішення Японії, зокрема про PURL, ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього.

Щойно я говорив з Президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії – у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з Президентом Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз – ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо.

Була також тривала нарада з військовими – Головнокомандувач Збройних Сил Сирський та начальник Генштабу Гнатов. Обороняємось активно, і важливо, що продовжуємо досягати наших цілей, передусім російської логістики та російської нафтової галузі. Все, що ускладнює для Росії ведення війни, допомагає наближати мир. Памʼятаємо, що нам потрібно. Захищаємо Україну!

Слава Україні!