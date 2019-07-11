Американська торговельна палата зацікавлена у розвитку цифрової економіки в Україні

Радник Президента України Михайло Федоров провів зустріч з представниками Американської торговельної палати в Україні, під час якої представив цифровий план дій.

«Розвиток цифрової економіки має стати пріоритетом № 1 для України. Ми зобов’язані здійснити цифрову трансформацію наявних галузей економіки та створити сприятливі умови для появи нових. Інакше ризикуємо відстати від провідних економік світу назавжди. Спільно з профільним бізнесом і громадськістю ми визначили чіткі завдання та цілі до 2024 року, – підкреслив Михайло Федоров. – Ми дуже зацікавлені у залученні можливостей членів Американської торговельної палати до розвитку спільних проектів у сфері широкосмугового Інтернету, електронної ідентифікації тощо».

Під час зустрічі представники американського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях роботи в Україні, зокрема обшуках в ІТ-компаніях, оподаткуванні ІТ-галузі та доступі до інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання провайдерів, а також ключових інтересах щодо розвитку мобільного та фіксованого широкосмугового Інтернету, електронного суду й ухвалення пріоритетних законопроектів, необхідних для ІТ-галузі.

Всі згадані пропозиції будуть опрацьовані Офісом Президента України з метою залучення інноваційного американського бізнесу до розвитку цифрової сфери в Україні.