Аналіз ефективності соціальних виплат і послуг в Україні продемонстрував низку застарілих видів підтримки та необхідність оновлення підходів

З ініціативи заступника керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської та за сприяння проекту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки підготував дослідження щодо ефективності соціальних виплат і послуг, які надаються громадянам України.

У межах проведеного дослідження було проаналізовано 113 нормативних актів, якими передбачена соціальна підтримка для осіб з інвалідністю, малозабезпечених родин, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та пенсіонерів, і зроблено висновки про обсяг та види допомог і послуг.

Крім того, було змодельовано 10 різних типів сімей, які можуть потребувати державної підтримки, та визначено, які види допомоги вони отримують сукупно. Це дало змогу чітко побачити дисбаланс у підтримці різних категорій.

Так, наприклад, особи з інвалідністю мають право на майже 100 видів соціальної підтримки. Проте така кількість пільг і виплат не надає ефективного соціального захисту: багато з них є фрагментованими, а деякі – застарілі (наприклад, першочергове право на вступ до кооперативу чи купівлю товарів підвищеного попиту, зокрема холодильника, телевізора, меблів).

Малозабезпечені сім’ї мають право на 16 видів допомог. Водночас допомога малозабезпеченим через складний механізм обрахунку сукупного доходу має надзвичайно низьке охоплення домогосподарств. Така ситуація зумовлена ще й тим, що розмір допомоги безпосередньо пов’язаний з рівнем затвердженого прожиткового мінімуму для окремих категорій громадян, який є нижчим від фактичного.

«Це дослідження не лише важливе, а й дуже вчасне, оскільки ключові висновки з нього можуть стати основою процесу бюджетування соціальної підтримки населення у 2022 році», – зазначила Юлія Соколовська.

Вона сподівається, що ця аналітична інформація допоможе в підготовці законодавчих змін у системі соціального захисту та виявить вузькі місця у державній соціальній політиці.

З дослідженням можна ознайомитися за посиланням: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/07/Sotsialni-dopomogi_doslidzhennya-1.pdf?fbclid=IwAR2tMSKPOpf3ZYfL1iPNAyEu7JGD6tBJw0KojGgXtS0udLo57kJg02G21M0