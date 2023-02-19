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Андрій Сибіга провів зустріч із віце-міністром закордонних справ Литви

17 лютого 2023 року - 09:47

Андрій Сибіга провів зустріч із віце-міністром закордонних справ Литви

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із віце-міністром закордонних справ Литви Мантасом Адомєнасом.

На початку зустрічі Андрій Сибіга висловив подяку Литві за всебічну політичну, воєнну та фінансову підтримку нашої держави.

«Ваша країна – один із лідерів міжнародної допомоги Україні. Цінуємо це. І завжди про це пам’ятатимемо», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо було відзначено важливість та своєчасність чергового суттєвого пакету військової допомоги Україні, що надійшла цими днями у розвиток останніх домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Литви Гітанаса Наусєди.

Андрій Сибіга поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на фронті та нагальні потреби нашої держави в контексті ескалації бойових дій з боку агресора. 

У цьому зв’язку було наголошено на важливості принципової позиції Литви в питанні зняття обмежень та червоних ліній у наданні Україні всіх видів озброєння для перемоги.

«Війна має завершитися перемогою України, яка буде спільною перемогою наших партнерів, перемогою всього вільного світу», – наголосив керівник Офісу Президента.

У межах зустрічі було обговорено подальші першочергові кроки з реалізації формули миру Президента України Володимира Зеленського та долучення Литви до практичної імплементації її окремих пунктів.

Особливу увагу було приділено подальшій тісній взаємодії в питаннях посилення санкційного тиску на Росію, включно з унеможливленням обходу накладених санкцій, а також поширення обмежень на низку ключових сфер країни-агресора.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив вагому роль Литви у відновленні об’єктів української інфраструктури, зруйнованих унаслідок воєнних дій, і привітав подальші плани партнерів у цьому важливому для народу України напрямі.

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