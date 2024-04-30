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30 квітня 2024 року - 20:59

Андрій Єрмак і кардинал Маттео Дзуппі обговорили проблему повернення з держави-агресорки депортованих дітей і військовополонених

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі.

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами наша країна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

«Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед», – наголосив він.

Андрій Єрмак також закликав допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Керівник Офісу Президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні.

Андрій Єрмак і Маттео Дзуппі також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.

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