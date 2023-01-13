Андрій Єрмак і Майкл Макфол обговорили підготовку наступного пакету санкцій та роботу Міжнародної експертної групи в поточному році

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив у відеоформаті з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радником Президента США з питань національної безпеки, Послом Майклом Макфолом продовження санкційної політики та план роботи на поточний рік очолюваної ними Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії.

Керівник Офісу Президента розповів про результати своєї нещодавньої відеозустрічі з координатором Державного департаменту США з питань санкцій, Послом Джеймсом О’Браєном, за результатами якої було досягнуто згоди щодо необхідності застосування обмежувальних заходів до російських пропагандистів і публічних діячів, які виправдовують війну Росії проти нашої держави.

«РНБО України вже почала застосовувати санкції щодо пропагандистів, і йшлося про важливість запровадження дзеркальних обмежень партнерами, зокрема США, Великою Британією, ЄС та іншими. Тому що дуже дивний має вигляд, коли якісь відомі росіяни критикують США і водночас мають власність у Маямі та їздять туди», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, співпраця з Джеймсом О’Браєном лише посилюватиметься. Він високо оцінив експертну роботу групи Єрмака-Макфола.

Також, як зазначив керівник Офісу Президента, була підтримана ініціатива проведення в Києві за участю представників країн-партнерів санкційного саміту, який стане потужним сигналом щодо готовності посилювати санкційний тиск.

Говорячи про план роботи на 2023 рік, Андрій Єрмак і Майкл Макфол погодилися з важливістю використання експертизи Міжнародної робочої групи в процесі розробки законодавства в Конгресі.

На переконання Андрія Єрмака, наступний санкційний пакет має передбачати посилення тиску на фінансовий та банківський сектори країни-агресора, а також запровадження санкцій проти «Росатома» та осіб, причетних до атак на АЕС України.

«Також вважаю дуже важливим і буду за це вдячний, якщо ми розробимо спеціальний санкційний пакет, який передбачатиме блокування віз росіян. Думаю, це буде дуже ефективно, особливо якщо торкнеться всіх залучених до війни в Україні російських військових і членів їхніх сімей», – наголосив керівник Офісу Президента України.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка також брала участь у зустрічі, запропонувала розширити підхід до розробки санкційної політики та застосовувати обмежувальні заходи не лише до окремих фізичних чи юридичних осіб, а й до секторів економіки. Йдеться, зокрема, про продовження санкційного тиску на фінансовий сектор, оборонний комплекс, запровадження санкцій щодо ІТ-галузі, представники якої брали участь у кібератаках на українські державні установи та координували удари дронів-камікадзе по критичній інфраструктурі України.

Юлія Свириденко також наголосила на важливості більш тісної координації країн-партнерів з Україною у питанні застосування санкцій та активнішого запровадження партнерами обмежень, дзеркальних до тих, які впроваджує РНБО.

Ці та інші питання сторони погодилися обговорити під час відеоконференції групи Єрмака-Макфола на наступному тижні.