Андрій Єрмак і Маргот Вальстрем провели п’яте засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни

Під співголовуванням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та ексвіцепрем’єр-міністерки, колишньої міністерки закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем відбулося п’яте засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

У режимі відеоконференції у заході також узяли участь: віцепрезидентка Європейського парламенту, колишня міністерка міжнародного розвитку Фінляндії Гайді Гаутала, голова групи The Elders, колишня Президентка Ірландії та колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Мері Робінсон, співголова Міжнародної групи ресурсів Програми ООН з навколишнього середовища, колишня міністерка навколишнього середовища Бразилії Ізабелла Тейшейра, представник офісу комісара Європейського Союзу з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Арунас Рібокас, членкиня парламенту Швеції Ребека Ле Муан, колишній член парламенту Аландських островів, член Екоцидного альянсу Саймон Холмстрьом, екоактивістка Грета Тунберг.

З українського боку до зустрічі долучилися: перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Генеральний прокурор Андрій Костін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз.

Відкриваючи засідання, Андрій Єрмак наголосив, що Україна зустріла Новий рік під масовані обстріли з боку Росії.

«У цій жахливій, нічим не спровокованій і дуже жорстокій війні й далі гинуть наші люди, мирне населення та військові, а також страждає довкілля. Усі ці напади завдають величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря в Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу. Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з понад 3300 задокументованими судовими справами», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Він зазначив, що Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані довкіллю.

Андрій Єрмак подякував представникам Міжнародної робочої групи за значну роботу над створенням Природоохоронного договору для України. Зокрема, очільник Офісу Президента відзначив лідерство співголови Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем у розробці документа.

«Цей документ має стати посібником із боротьби з негативним впливом війни на природу. Не лише для України, а й для світу», – наголосив він.

Андрій Єрмак запросив представників Міжнародної робочої групи до України для публічної презентації договору та його офіційного представлення Главі держави Володимиру Зеленському.

«Попереду найскладніше завдання – імплементація договору як усередині України, так і за кордоном. І тут ми будемо дуже вдячні за вашу експертизу та відданість справі. Буду радий зустрітися з вами в Києві та разом визначитися щодо подальших форм співпраці», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента поінформував співрозмовників про майбутню зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі. Андрій Єрмак наголосив, що під час зустрічі заплановано обговорити наступні пункти Формули, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, гарантії безпеки та запобігання ескалації, підтвердження закінчення війни.

«Цей рік буде непростим. Але цей рік може бути мінливим і кардинальним. У нас багато роботи, і екологічний аспект залишається нашим основним пріоритетом. Дякую вам за самовідданість і закликаю й далі докладати зусиль», – наголосив керівник Офісу Президента.

Ексвіцепрем’єр-міністерка, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем нагадала, що положення Природоохоронного договору є частиною Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Насамперед ця угода описує наявний стан речей: різноманітність і багатство природи України, а також шкоду, завдану війною», – зазначила вона.

Також, за словами Маргот Вальстрем, Природоохоронний договір міститиме уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на довкілля, визначатиме підходи до компенсації за заподіяну шкоду, а також пропозиції щодо «зеленого» відновлення навколишнього середовища.

«Сформовано 46 рекомендацій як для України, так і для міжнародної спільноти. Багато з них пов'язані з посиленням спроможності, організацією та керуванням різними процесами. Деякі стосуються стратегії та пріоритетів. Інші адресовані організаціям, партнерам та урядам і стосуються політичних рішень і технічної допомоги загалом», – розповіла Маргот Вальстрем.

Вона також відзначила важливість співпраці з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України у фіксації екологічних злочинів РФ.

Ексвіцепрем’єр-міністерка подякувала всім українським і міжнародним експертам, а також представникам влади України, які брали участь у роботі над цим документом.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів, і російський агресор обов’язково має понести відповідальність за ці злочини. Він відзначив важливість урахування екологічних, наукових та юридичних аспектів наслідків війни для довкілля. Андрій Костін акцентував, що Офіс Генерального прокурора спільно з міжнародними експертами розробив проєкт стратегічного плану дій, який, зокрема, містить рекомендації щодо реалізації Формули миру та Природоохоронного договору для України. Генеральний прокурор зазначив, що сьогодні важливо об’єднати зусилля міжнародних організацій, бізнесу та громадськості задля ефективної імплементації рекомендацій Природоохоронного договору як на національному, так і на глобальному рівнях.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що російська агресія руйнує глобальний прогрес щодо захисту клімату. Зокрема, через дії агресора гинуть тварини, ліси, знищуються екосистеми, природні ресурси, а також такі значні об’єкти інфраструктури, як гребля Каховської ГЕС.

«Росія має понести відповідальність за ці жахливі діяння повною мірою», – наголосила вона.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки відзначила важливість збору доказів злочинів, які Росія скоїла проти навколишнього середовища України, притягнення агресора до відповідальності, а також розмінування та відновлення територій нашої країни.